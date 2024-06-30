Враг не поймет: какие украинские слова не имеют точных соответствий в русском языке

В украинском языке есть определенные слова и фразы, в которых без должной подготовки не разберется враг. Наш язык богат и благозвучен, поэтому следует регулярно пополнять словарный запас интересными лексемами.

Видео дня

Языковеды привели список слов, которые могут ввести врага в тупик. Какие лексемы вообще не имеют соответствий в русском языке – читайте в материале OBOZ.UA.

Уникальной особенностью украинского языка является формирование названий мест и предметов. Например, нет однословного русского аналога слова "книгарня", можно сказать только "книжный магазин". Похожие словоформы с окончаниями -арня или -ярня у нас используются для образования названий определенных магазинов и заведений:

винарня – винный магазин;

броварня – пивной завод;

сироварня – сыроваренный завод.

В украинском языке есть благозвучное слово "вирій" – так называют место, куда улетают птицы. Враг не поймет, да и вряд ли сможет без акцента произнести это слово. Аналога "вирію" в русском нет. Там говорят, что птицы улетают в теплые края.

Аутентичными являются и слова типа "залізниця" и "шахівниця". Ответчика украинскому слову "нівроку" тоже найти не просто. Как вариант, можно сказать "ничего себя" или "неплохо".

Россияне никогда не победят, потому что у них и слова такого нет (победю? побежу?). Украинскому победу отвечает фраза "одержу победу".

Часто к одному русскому слову можно подобрать много наших соответствий:

болтать – балакати, гомоніти, гуторити, патякати; мотляти, теліпати;

включать – заводити, включати; зараховувати; вмикати;

масло – масло (вершкове); олія; мастило;

открывать – відчиняти (двері, вікно); відкривати (збори); винаходити (нові засоби лікування); розплющувати (очі); розгортати (книжку); відкорковувати (пляшку);

разойтись, расходиться – розійтись, розходитись; розцуратись, розсваритись; різнитись; не погоджуватися; розпалитися; розсохнутись; розминутись.

Враг вряд ли поймет и значение слов "бентежити", "натякати", "добродій", "митець", "обіруч".

Исследователи говорят, что советские власти совершили настоящий лингвоцид, "репрессируя" украинские слова, которые веками использовались в быту и литературе. Какие украинские слова "репрессировала" советская власть – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как научиться правильно употреблять слова "дякуючи" и "завдяки".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.