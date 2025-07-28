'Знал, что нужен Украине': на войне погиб студент медуниверситета им. Богомольца. Фото

На фронте погиб Иван Письменный – студент 4 курса факультета подготовки врачей для Вооруженных сил Украины Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Он проходил службу как боевой медик.

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Герой отдал свою жизнь за нашу независимость 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Что известно о Герое

Письменный был старостой курса, старостой группы, а также секретарем студенческого совета факультета.

"21 июля трагически погиб студент четвертого курса факультета подготовки врачей для Вооруженных сил Украины Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, боевой медик Иван Письменный. Староста курса, староста группы, секретарь студенческого совета факультета. Он был замечательным другом для всех, его уважали, к нему прислушивались. Страшная война оборвала его молодую жизнь", – говорится в сообщении.

Во время пандемии COVID-19 работал медбратом в инфекционном отделении. После начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Передавал знания по тактической медицине младшим студентам.

Новость о его смерти стала известна 27 июля – именно в День медицинских работников. Символично, больно и несправедливо. Память об Иване останется в сердцах друзей, преподавателей, побратимов.

"Иван Письменный погиб как Герой. Его смерть – это не просто трагедия, это рана, которая не заживет, это боль, которая останется в сердце каждого, кто его знал. Ивана больше нет среди нас, но память о нем останется в тишине утренней рыбалки, которую он так любил, в каждом студенте, которому он передал навыки спасения, в каждом, для кого он стал примером. Имя Ивана Письменного будет жить в истории факультета подготовки врачей для Вооруженных сил Украины и всего Университета", – отметили там.

Информация о времени и месте прощания будет сообщена позже.

Что предшествовало

Защищая Украину, погиб 22-летний воин Максим Свистунов из Одесской области. Он служил в должности стрелка-зенитчика второго зенитного ракетного отделения ракетно-артиллерийского дивизиона. Свой последний бой защитник принял вблизи населенного пункта Моначиновка на Харьковщине.

В Одесской области попрощались с 63-летним военным Константином Обориным с позывным "Камикадзе" – директором авиаклуба "Одесса", председателем Союза ветеранов Афганистана, командиром эскадрильи, которая защищает небо над областью и сбивает вражеские "Шахеды". Он погиб 18 июля во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине.

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