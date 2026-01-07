Значительный снег и до 7 градусов мороза: синоптики предупредили об опасности на дорогах в среду

В Украине в среду, 7 января, ожидается осложнение погодных условий со снегом, мокрым снегом, дождями и морозом. Синоптики предупредили водителей и пешеходов о гололедице и тумане на дорогах в ряде регионов. Самая сложная ситуация прогнозируется в западных, северных и центральных областях, а также в Киеве и области. Там возможны налипание мокрого снега и ограниченная видимость.

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на сутки 7 января на своей официальной странице в Facebook. В сообщении синоптики отметили, что погодные условия могут повлиять на работу транспорта и коммунальных служб.

В центре подчеркнули: "Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта". Также было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях в отдельных регионах.

Непогода в регионах

По прогнозу, в западных областях ожидается облачная погода с умеренным снегом, а на Закарпатье и Прикарпатье – значительные осадки. Температура воздуха ночью и днем составит от 2 до 7 градусов мороза.

В большинстве северных областей и в Винницкой области прогнозируют мокрый снег, местами с дождем. Местами возможны гололед и налипание мокрого снега. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза.

На остальной территории страны ночью пройдут небольшие, а днем умеренные дожди. Температура воздуха будет держаться в пределах 0– 5 градусов тепла, в южных областях – от 3 до 8 градусов тепла. Днем в Крыму воздух может прогреться до 11 градусов.

Гололедица и туман

Синоптики предупредили, что в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях ожидается туман. Видимость в некоторых районах может снижаться до 300–500 метров.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, на юго-востоке и востоке страны – южный, со скоростью 5–10 м в секунду.

Отдельное предупреждение объявлено для Киевской области и столицы. В Киеве и Киевской области ночью ожидается небольшой, днем – умеренный мокрый снег, местами с дождем. Температура по области составит 0–5 градусов мороза, в Киеве – 0–2 градуса мороза.

Синоптики объявили I уровень опасности, желтый, из-за тумана и гололеда на дорогах 7 января.

Тонкий ледостав

В период 6–8 января на большинстве рек и водохранилищ Украины, кроме западных и северных регионов, ожидается ослабление ледовых явлений. Причиной станет неустойчивый температурный режим и прогнозируемая оттепель.

По данным синоптиков, лед местами может терять прочность вплоть до разрушения ледостава на отдельных участках. При таких условиях выход на лед и пребывание на нем представляет серьезную опасность для жизни и здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, в карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

Кроме того напомним, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель. А в Киеве 6 января, из-за снегопада на дорогах образовались многочисленные пробки. Дороги в результате гололеда превратились в каток, что также повлекло ДТП в разных районах города.

