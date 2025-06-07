Значение совершенно разное: чем отличаются 'удача' и 'вдача'

В украинском языке нередко возникает путаница между похожими по звучанию, но кардинально разными по значению словами. Например, "удача" и "вдача".

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Правильное употребление этих слов – не просто лингвистический нюанс, а важный момент для точного выражения мыслей, ведь одно слово касается черт характера, а другое – благоприятного стечения обстоятельств.

Ольга Багний, автор и ведущая образовательной программы "Правильно українською", акцентировала на этом различии, подчеркивая важность правильного употребления этих терминов.

Разница между словами "удача" и "вдача"

"Удача" - временная фортуна, везение. Слово "удача" используется тогда, когда речь идет об успехе, счастливом стечении обстоятельств или везении.

Например, если вы на экзамене угадали все правильные ответы, это "удача". Когда человек желает "удачи" перед важным событием, он желает успешного результата.

Вместо "удача" в контексте счастья или везения рекомендуется использовать такие синонимы, как "талан", "щастя", "успіх". Или же можно перестроить предложение, применяя глаголы "(по)таланити", "(по)щастити".

"Вдача" - характер. Это слово, означающее характер, натуру, темперамент человека. Это врожденные или приобретенные черты личности, которые определяют его поведение, отношение к миру и другим людям. "Вдача" является постоянной характеристикой, в отличие от временной "удачи".

"Вдача или удача? Не путайте характер с фортуной. Удача - это когда вы на экзамене угадали все правильные варианты. Говорят, например, пожелайте мне удачи, я иду сдавать экзамен по украинскому языку. А "вдача" - это уже о характере, о нраве, например, человек упрямого нрава. Итак, запомним, удача – временная, "вдача" – на всю жизнь", — пояснила Багний.

Практические советы

Чтобы избежать распространенной ошибки между "удачей" и "вдачей", всегда помните об их основном значении: "вдача" – это о внутренних качествах человека, а "удача" – о внешних обстоятельствах. Если вы сомневаетесь, какое слово выбрать, попробуйте заменить его синонимом. Если подходит "характер" или "норов", тогда это "вдача". Если же речь идет о "счастье", "везении" или "успехе", то это "удача".

Ошибка: "Яка удача, що я вас зустрів!". Правильно: "Яке щастя, що я вас зустрів!"

Ошибка: "Ваша презентація — це велика удача!". Правильно: "Ваша презентація — це великий успіх!".

Ошибка: "Оце так удача!". Правильно: "Оце так поталанило!"

Ошибка: "У всьому удача в нього". Правильно: "У всьому йому щастить".

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