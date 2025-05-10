'Горнятко', чашка или 'філіжанка'? Из чего в украинском языке 'правильно' пить кофе

Украинский язык отличается богатством лексики, где каждый нюанс может иметь значение. Иногда даже в привычных бытовых словах возникает путаница относительно их правильного употребления.

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Одним из таких случаев являются термины, обозначающие посуду для напитков, в частности для кофе. Понимание различий между словами "чашка", "філіжанка" и "горнятко" важно для грамотной речи. Недавно эксперт объяснила нюансы их использования, расставив точки над "і".

Ольга Багний, которая является автором и ведущей образовательной программы "Правильно українською", обратила внимание на разницу в значении и употреблении слов "чашка", "філіжанка" и "горнятко". Она объяснила, что распространенное использование слова "горнятко" как синонима "чашки" не совсем точное, исходя из традиционного значения этого слова.

"Горнятко это не чашка, чашка - это маленький горшок, глиняная посуда, в которой варят еду. Пить кофе из горнятка можно, но, согласитесь, пить кофе из чашки удобнее, или из чашки", — заметила Ольга Багний.

"Горнятко" по своему происхождению является уменьшительно-ласкательной формой от слова "горня", которое означает небольшой горшок, преимущественно глиняный, предназначенный для приготовления пищи. Хотя технически пить кофе из чашки возможно, это не является ее основным назначением, и для этого удобнее использовать другую посуду.

Словари украинского языка подтверждают, что "чашка" - это небольшой сосуд, обычно с ручкой, изготовленный преимущественно из фарфора или фаянса, который используется для питья горячих напитков, таких как чай или кофе. Слово "філіжанка" также закреплено в языке как синоним "чашки", хотя и имеет иностранное происхождение.

Учитывая значение слов, становится понятно, что "чашка" и "філіжанка" являются наиболее подходящими терминами для обозначения посуды, из которой мы пьем кофе или чай. Зато "горнятко" сохраняет свое первоначальное значение как небольшая посуда для приготовления или хранения чего-то, а "кухоль" обычно используется для больших объемов или других видов напитков, например пива, и может быть металлическим или стеклянным.

Итак, чтобы правильно употреблять термины и соответствовать нормам языка, приглашая кого-то на кофе, корректно будет предложить "чашку кофе" или "філіжанку кофе". Использование слов "горнятко" или "кухоль" в этом контексте, хотя и может быть понятным в разговорной речи, не является наиболее точным и соответствует другим значениям этих слов.

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