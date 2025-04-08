'Зима' посреди весны: как спасти абрикосы от заморозков

Внезапные мартовские и апрельские морозы становятся не только неожиданностью для людей, но и несут серьезную угрозу растениям. Наименее стрессоустойчивыми к минусовой температуре являются фруктовые деревья.

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Сильные перепады температуры, особенно в период цветения деревьев, могут оставить владельцев садовых участков без урожая. OBOZ.UA узнал, как спасти абрикосы и другие фруктовые деревья от заморозков.

В марте на протяжении нескольких недель в Украине царила по-весеннему теплая погода, в результате чего многие деревья начали оживать после зимней "спячки". Однако с резким похолоданием цветущие деревья могут не пережить морозы.

Цветущие абрикосы, черешня, груша, вишня и яблоня погибают при температуре минус 2. К счастью, существует несколько способов, позволяющих минимизировать последствия внезапных заморозков.

На первый взгляд неоднозначный, но проверенный временем метод – дымовая завеса. Такой способ подойдет для маленьких садовых участков или если плодовый сад сконцентрирован в одном месте.

Принцип данного метода состоит в том, чтобы дымовая завеса не давала возможности минусовой температуре добраться к цветочным почкам. Чтобы дыма от костра было много, можно использовать влажную траву или древесные опилки. В то же время следует учесть, что таким методов вы можете не только защитить деревья от мороза, но и организовать "дымовую завесу" для ваших соседей. Поэтому опытные садоводы рекомендуют прибегать к такому способу при крайней необходимости.

Также защитить деревья от морозов поможет лайфхак с водой. Если температура не опустится ниже -5, можно распрыскивать воду на деревья. Но такой процесс нужно начать тогда, когда температура приблизится к нулевой отметке.

При температуре ноль градусов вода превращается в пар, тем самым защищая поверхность от холодного воздуха. Некоторые садоводы также говорят, что от заморозков помогает орошение соленой водой или внекорневая подкормка раствором калия и фосфора.

Самым распространенным методом является сооружение тепличной конструкции вокруг дерева. Если на вашем садовом участке от мороза нужно спасти небольшой саженец, подойдет любая емкость, например, большая пластиковая бутылка, полиэтилен или ящики. Если же дерево большое, придется сооружать вокруг него уже настоящую теплицу.

Напомним, Украину, как и большинство других стран нашей планеты, продолжают потрясать аномальные погодные условия. Если зима прошла практически без снега и сильных морозов, в середине весны в большинство регионов пришел "минус" и снегопады.

Ранее сообщалось, что погода в мае может удивить украинцев резкими перепадами температур. Несмотря на ожидание летнего тепла, в страну может ворваться арктический воздух.

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