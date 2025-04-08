"Есть определенные предпосылки": Украину ждет "аномальное" лето, синоптики предупредили об опасности

Украину, как и большинство других стран нашей планеты, продолжают потрясать аномальные погодные условия. Если зима прошла практически без снега и сильных морозов, в середине весны в большинство регионов пришел "минус" и снегопады.

Видео дня

Не исключено, что летом 2025 также будет аномальная погода. OBOZ.UA выяснил, какую погоду прогнозируют синоптики и стоит ли готовиться к аномальной жаре.

Кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, что на погодные условия влияют такие факторы как парниковые газы и астрономические факторы, ведь сейчас мы находимся на пике солнечной активности. В интервью "Главком" она заявила, что нынешнее поколение знает, что сейчас зима уже не такая, как была 20 или 30 лет назад. Виной этого является человеческая деятельность, ведь природные факторы изменяют температуру в пределах одной десятой градуса, тогда как антропогенный фактор провоцирует изменение температуры воздуха на полтора градуса.

Что касается лета 2025 года, Балабух объяснила, что пока еще рано судить, будет ли оно жарче, чем в предыдущие годы. Тем не менее, украинцам следует быть готовыми к высокой пожарной опасности. Специалисты предупреждают, что есть определенные предпосылки для образования пожароопасного периода.

Похожего мнения придерживается начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. По ее словам, сейчас сложно спрогнозировать, когда точно в Украину придет летняя погода. Тем не менее, переход к летней температуре может произойти уже в мае.

В интервью "Говорит Суханов" Голеня рассказала, что как только уже будет устойчивое тепло, температурный фон станет выше +20...+25 градусов. Если будет происходить перемещение атмосферных фронтов, то украинца могут ожидать такие процессы, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков. При этом наблюдаются грозы, может выпадать град, ливни также и перед этим процессом шквальные ветры будут достигать опасных и стихийных значений.

Синоптик также предупредила, что такие опасные явления, как град, будут происходить все чаще. Температурный режим становится выше, следовательно происходит смешивание воздушной массы с горячей раскаленной, что приводит к интенсивным осадкам, не только в виде дождя, но и града.

Напомним, что в первой декаде апреля в Украине продолжится похолодание с ночными заморозками в воздухе и снегом в течение суток. В некоторых областях возможно образование снежного покрова высотой до 10 сантиметров, "сюрприз" в виде гололедицы на дорогах, а в Карпатах мороз до -9 °С.

Ранее сообщалось, что погода в мае может удивить украинцев резкими перепадами температур. Несмотря на ожидание летнего тепла, в страну может ворваться арктический воздух.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!