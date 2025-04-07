В Украину в мае может ворваться арктический воздух: ждать ли холода

Погода в мае может удивить украинцев резкими перепадами температур. Несмотря на ожидание летнего тепла, в страну может ворваться арктический воздух.

Видео дня

В начале мая в некоторых регионах температура опустится до минимальных "плюсов", а иногда могут быть даже заморозки. OBOZ.UA решил разобраться, какой будет погода в последний весенний месяц по Украине и чего ждать украинцам.

Почему май не всегда теплый

Метеоролог Наталья Голеня рассказала, что хотя климатическое лето иногда наступает еще в мае, его течение остается непредсказуемым. Даже после теплой весны в Украину часто возвращаются ночные заморозки.

По ее словам, в мае в Украину может ворваться холодный воздух с севера, что приводит к резкому снижению температуры. Ночью столбики термометра могут опускаться до нуля или даже ниже, особенно на грунтовом покрове.

"Уже с середины мая можно считать, что это уже лето. И там уже пошли эти интенсивные процессы – грозы, грады, шквалы такие конвективные явления. Вот это уже совсем летний месяц можно считать, если обычно не будет вторжение холодного воздуха", – отметила Голеня.

Она добавила, что Украина находится в умеренных широтах, поэтому у нас зимой и летом происходят температурные колебания. "В апреле и мае у нас часто практически каждый год происходит вторжение холодного арктического воздуха с севера, когда у нас температура ночью снижается до нуля или до минусов, и особенно это на почве. И это мы уже называем заморозками", – рассказала метеоролог.

В среднем лето наступает, когда среднесуточная температура стабильно превышает +15°C. Такие условия иногда фиксируют уже в середине мая, когда появляются характерные для лета грозы, шквалы и грады.

Какая погода в мае 2025 года

Май в Киеве кажется по большей части теплым. Дневные температуры будут колебаться от +18 до +23 градусов, ночные – от +10 до +15. Во второй половине месяца ожидается дождь и облачная погода.

Во Львове в мае днем ожидается от +16 до +22 градусов, ночью от +17 до +12 градусов. Иногда синоптики прогнозируют дожди и облачную погоду, но в целом будет тепло и солнечно.

В Одессе в начале месяца ожидается +19-21 градус, но к концу месяца потеплеет до +24 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов. По предварительным данным, дождей не будет, несмотря на возможную облачную погоду.

Харьков в мае покажется довольно облачным, но теплым. Ночная температура опустится до +9 градусов, дневная температура поднимется до +25 градусов в конце месяца.

В Чернигове в мае ожидается несколько дождливых дней, но в общем будет облачно. Дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +24 градусов, ночная – от +9 до +14 градусов.

В Ужгороде днем температура воздуха поднимется до +23 градуса, а ночью опустится до +9-10 градусов. Будет солнечно, кое-где облачно.

Как сообщал OBOZ.UA, май в Украине всегда является месяцем, бьющим температурные рекорды, и 2025 год не будет исключением. Погода в этом месяце может порадовать украинцев теплом, но и приготовить сюрпризы, в частности температурные перепады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!