Зима начала удивлять: каких капризов ждать от погоды в Украине в первые выходные нового года

Погода в Украине в субботу, 4 января, будет влажной в большинстве регионов, ожидается небольшой снег, на востоке и юго-востоке – мокрый снег и дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра в большинстве областей.

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Уже в воскресенье, 5 января, осадки отступят. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

На дорогах страны, кроме южных регионов, ожидается гололедица. В субботу в западных, днем и северных и центральных областях порывы ветра 15-18 м/с; в воскресенье – ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

4 января температура воздуха на севере Украины будет днем от -2 до +1, ночью прогнозируют от -3 до -5. На западе и в центре днем от -1 до +3, ночью от -2 до -4.

В восточных и юго-восточных областях днем столбики термометров будут показывать от 0 до +4 градуса, ночью синоптики прогнозируют от -1 до +1. На юге днем от +3 до +7, ночью будет от -1 до +2.

В воскресенье, 5 января, температура в большинстве северных, западных и центральных регионов днем от -2 до +1 градуса, ночью от -4 до -7. На востоке от -2 до +2, ночью ожидаются от -3 до -6. На юге днем от 0 до +4, ночью от -2 до -6.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине погода в субботу, 4 января, будет прохладнее, чем в пятницу. В большинстве регионов будет идти мокрый снег, а на юге – дождь с мокрым снегом.

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