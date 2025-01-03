В Украину пришло похолодание: синоптик рассказала, где будет самый большой мороз и снег. Карта

В Украине погода в субботу, 4 января, будет прохладнее, чем в пятницу. В большинстве регионов будет идти мокрый снег, а на юге – дождь с мокрым снегом.

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Прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. "Похолодание в Украину пришло. И в выходные оно усилится", – отметила эксперт.

Ночная температура в Украине составит -2…-5, на юго-востоке немного теплее – 0…+3.

Днем в субботу в западных и северных областях прогнозируется -1...-3, в центре и востоке от -1 до +2 градусов. В южных регионах первый выходной 2025 года будет самым теплым – +2…+7.

По всей территории страны прогнозируется сильный ветер с западного и северо-западного направлений.

В ночь на воскресенье, 5 января, температура опустится до -4…-9. Днем будет -3…0, а на юге – 0…+3 градуса.

В воскресенье осадки в Украине почти не ожидаются, за исключением Карпат и Закарпатья, где к вечеру начнется снег.

Прогноз погоды для Киева

В столице суббота будет ветреной, возможны штормовые порывы. Ожидается периодический мокрый снег.

Ночью термометры покажут -1…-3, днем около -1 градуса. Из-за сильного ветра температура будет ощущаться значительно ниже, до -5…-8.

В воскресенье, 5 января, в Киеве существенных осадков не ожидается, а ветер стихнет. В то же время станет холоднее: ночью -4...-7, днем -2...0 градуса.

По словам Диденко, 6 января ожидается потепление, но уже с 11 января снова прогнозируется похолодание.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха ранее заявила, что погода до конца зимы не будет очень холодной, сильных морозов и снегопадов не ожидается. В январе среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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