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Зійти з розуму или з'їхати з глузду: как правильно сказать по-украински

Юлия Потерянко
Новости. Общество
1 минута
168
Зійти з розуму или з'їхати з глузду: как правильно сказать по-украински

У людей, которые активно переходят на украинский язык, часто возникают вопросы – является ли русизмом или иная идиома, которую они привыкли употреблять? Нередко действительно приходится учить новые словесные конструкции, но некоторые варианты вполне приемлемы и в украинском.

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Так телеграмм-канал "Correctarium — Украинский язык", который ведут профессиональные языковеды, решил прокомментировать, можно ли употреблять словосочетание "зійти з розуму", присуще ли оно нашему языку? Некоторые источники называют его калькой с русского "сойти с ума" и предлагают использоваться только вариантом "з’їхати з глузду".

На самом деле оба устойчивых выражения вполне присущи украинскому языку. Они обозначают утрату человеком способности логически и здраво рассуждать, адекватно воспринимать действительность.

Впрочем, если вам не нравится вариант "зійти з розуму", украинский язык предлагает немало синонимов ему на замену. Это могут быть как словосочетания, так и отдельные слова:

  • скрутитися з глузду;
  • зсунутися з глузду;
  • зійти з глузду;
  • зійти з ума;
  • спасти з розуму;
  • сплисти з розуму;
  • звихнутися з розуму;
  • здуріти;
  • звихнутися;
  • схибнутися;
  • збожеволіти.

И это далеко не полный перечень. Вариантов в нашем языке несколько десятков, так что выбирать можно каждый раз что-то новое.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно говорить по-украински – "бажаю удачі" или "бажаю вдачі".

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