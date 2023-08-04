Зійти з розуму или з'їхати з глузду: как правильно сказать по-украински
У людей, которые активно переходят на украинский язык, часто возникают вопросы – является ли русизмом или иная идиома, которую они привыкли употреблять? Нередко действительно приходится учить новые словесные конструкции, но некоторые варианты вполне приемлемы и в украинском.
Так телеграмм-канал "Correctarium — Украинский язык", который ведут профессиональные языковеды, решил прокомментировать, можно ли употреблять словосочетание "зійти з розуму", присуще ли оно нашему языку? Некоторые источники называют его калькой с русского "сойти с ума" и предлагают использоваться только вариантом "з’їхати з глузду".
На самом деле оба устойчивых выражения вполне присущи украинскому языку. Они обозначают утрату человеком способности логически и здраво рассуждать, адекватно воспринимать действительность.
Впрочем, если вам не нравится вариант "зійти з розуму", украинский язык предлагает немало синонимов ему на замену. Это могут быть как словосочетания, так и отдельные слова:
- скрутитися з глузду;
- зсунутися з глузду;
- зійти з глузду;
- зійти з ума;
- спасти з розуму;
- сплисти з розуму;
- звихнутися з розуму;
- здуріти;
- звихнутися;
- схибнутися;
- збожеволіти.
И это далеко не полный перечень. Вариантов в нашем языке несколько десятков, так что выбирать можно каждый раз что-то новое.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно говорить по-украински – "бажаю удачі" или "бажаю вдачі".
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