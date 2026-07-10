Жизнь оборвалась в 44 года: в госпитале скончался младший сержант ВСУ из Нетишина. Фото

Младший сержант Вооруженных сил Украины Александр Процик скончался 9 июля 2026 года в результате тяжелой болезни в КНП НМР "СМСЧ г. Нетишин". Защитнику было 44 года. В субботу, 11 июля, жители Нетишинской общины проведут воина в последний путь.

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О дате, времени и порядке прощания сообщил исполнительный комитет Нетишинского городского совета. В обращении к жителям общины отметили: "Община, склоним головы – Герой возвращается домой на щите".

Также местные власти призвали жителей достойно встретить защитника и отдать ему последний долг.

Траурный кортеж отправится от городского морга по проспекту Независимости, далее по улице Шевченко к дому № 18, где проживал Александр Процик. После этого колонна направится к площади перед зданием исполнительного комитета Нетишинского городского совета, где состоится церемония прощания.

По завершении церемонии кортеж проедет по проспекту Героев Украины и проспекту Независимости к Собору архистратига Михаила и архангела Гавриила Православной Церкви Украины. Там будет совершён погребальный обряд.

День траура

Прощание с защитником начнется 11 июля в 12:00. На территории Нетишинской городской территориальной общины в этот день объявлен День траура.

Руководителей учреждений, предприятий и организаций попросили приспустить Государственный флаг Украины на административных зданиях. Жителей общины также призвали воздержаться от проведения развлекательных мероприятий и создать живой коридор чести с государственными флагами вдоль маршрута траурного кортежа.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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