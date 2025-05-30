Житомирщина находится среди лидеров по количеству военнослужащих в ВСУ, – Бунечко

Житомирская область имеет едва ли не самый большой процент населения в рядах Вооруженных сил Украины. Ведь именно здесь находятся военные подразделения, которые с начала войны с Россией противостоят врагу.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Если сравнить количество жителей области, которые сегодня защищают страну в рядах ВСУ, с общей численностью населения, – Житомирщина демонстрирует один из самых высоких показателей. Это наши ветераны еще с 2014 года, добровольцы 2022-го, мобилизованные и контрактники", – отметил он.

Среди причин такой активности Виталий Бунечко назвал глубоко укоренившуюся военную традицию региона. Житомирщина является родным краем для многих воинских частей и подразделений, которые еще с первых дней войны противостоят агрессору.

Особую роль, по его словам, играют примеры самопожертвования и ответственности среди местных лидеров. Так, председатель Любарской громады служит в составе Третьей штурмовой бригады, а руководитель Романовской громады, к сожалению, погиб на фронте.

"Такие истории еще раз доказывают: Житомирщина – это не просто милитаризованный регион. Здесь живут сознательные, морально стойкие люди, для которых защита страны – дело чести", – подытожил Виталий Бунечко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!