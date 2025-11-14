На Волыни разоблачили пятерых пограничников, которые помогли более сотни мужчин незаконно выехать за границу. Фото
В Волынской области задержаны пятеро военнослужащих Государственной пограничной службы, которые помогли сбежать из Украины по меньшей мере 120 военнообязанным лицам. Уклонисты за это платили до 10 тысяч долларов США каждый.
О разоблаченном преступлении сообщило на официальном сайте Государственного бюро расследований. Эту схему следователи "накрыли" совместно с оперативно-розыскным отделом 6-го пограничного отряда.
Что известно о "бизнесе" на уклонистах на Волыни
Фигуранты "систематически способствовали незаконному пересечению государственной границы Украины мужчинами призывного возраста".
По предварительным данным, из-за их действий более 120 человек смогли незаконно выехать в Польшу через один из пунктов пропуска в регионе.
Схема действовала минимум с октября 2023 по январь 2024 года. Инспекторы умышленно не осуществляли надлежащего контроля при проверке документов. Они вносили в базы данных ложные сведения, отмечая, что мужчины якобы имели инвалидность, хотя на самом деле никаких подтверждающих документов не было.
Всем пятерым военнослужащим объявлены подозрения по:
- ч. 2 ст. 332 УК – содействие незаконной переправке лиц через государственную границу должностным лицом с использованием служебного положения;
- ч. 3 ст. 419 УК – нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.
Если вину докажет суд, фигуранты могут провести до 10 лет за решеткой.
Следователи ГБР уже подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Решение (по состоянию на 14 ноября) еще не приняты; досудебное расследование продолжается.
Устанавливаются также другие лица, причастные к незаконной переправке граждан за границу.
Как писал OBOZ.UA, ранее пограничники совместно с полицией разоблачили еще один канал незаконной переправки мужчин в Польшу. Организаторы схемы перевозили людей в отсеках пассажирских поездов, курсировавших заграницу.
