Мужчина на мотоцикле пытался прорваться из Украины в Румынию: чем все закончилось. Фото и видео

33-летний житель Львовской области пытался на мотоцикле прорваться в Румынию через пункт пропуска в Черновицкой области. Нарушитель границы был задержан пограничниками.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Порубное".

Что известно

Как сообщается, вечером 13 декабря на КПП "Порубное" на мотоцикле прибыл гражданин Украины. Мужчина хотел выехать в Румынию, однако проходить погранично-таможенный контроль он не собирался, зная, что не имеет оснований для выезда из Украины, говорят пограничники.

Поэтому нарушитель просто попытался на большой скорости прорваться через пункт пропуска в соседнюю страну.

Пограничники Черновицкого отряда среагировали мгновенно. Благодаря протоколу "Барьер" нарушитель был задержан. Им оказался житель Львовской области 1992 года рождения.

В отношении задержанного составлены протоколы по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП. Его и транспорт передали полицейским.

Напомним, ранее во Львовской области судили пограничника, из-за которого военнообязанный мужчина нелегально пересек границу с Польшей. Инцидент произошел в момент, когда сотрудник ГПСУ отлучился в туалет.

Как сообщал OBOZ.UA, жителя Харькова поймали с поличным, когда он пытался подкупить пограничника, чтобы тот выпустил его из Украины. За это он хотел заплатить 1 тысячу долларов США наличными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!