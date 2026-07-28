"Жирафы, сафари и поддержка сверстников": гимнастка на протезе Саша Паскаль посетила Кению в рамках тура Dance of Freedom

10-летняя Александра Паскаль посетила столицу Кении, город Найроби, чтобы представить там свой международный проект Dance of Freedom ("Танец свободы"). Во время пребывания в Найроби Саша посетила местную школу, где пообщалась с учениками, узнала больше об их жизни и традициях, а также рассказала им об Украине.

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"Дети в школе такие классные – они постоянно улыбаются и обнимаются. Они очень радовались, когда мы пришли. Мне было интересно увидеть, в каких условиях они тренируются. Они постоянно спрашивали меня об Украине и о моем туре", – говорит Саша.

Кроме того, Александра побывала в гимнастическом клубе Найроби. Как спортсменке, ей было особенно интересно увидеть, как тренируются ее сверстники в Африке, познакомиться с ними и обменяться опытом. Там Саша показала свой "Танец свободы" и рассказала о себе и миллионах украинских детей, чью жизнь изменила полномасштабная война.

В целом для девочки визит в Африку стал невероятным опытом. Она впервые прилетела на этот континент и с интересом знакомится с уникальной культурой, природой и людьми. Одним из самых ярких моментов путешествия стало настоящее африканское сафари. Саша смогла воочию увидеть величественную дикую природу Кении, наблюдала за животными в их естественной среде обитания и получила незабываемые впечатления от красоты местных пейзажей.

"Это очень увлекательно. Я видела жирафов, слонов, зебр. Раньше я только читала о них в книгах, а теперь они ходят совсем рядом! Мне больше всего понравилось наблюдать за животными – они такие спокойные и забавные", – делится впечатлениями девочка.

Сегодня Александра представляет Украину на международной арене и вдохновляет тысячи людей собственным примером. Ее история – о стойкости, настойчивости и вере в себя. В мае 2022 года в результате российского ракетного удара по Одесской области девочка лишилась ноги. Ей пришлось пройти через сложное лечение, реабилитацию и протезирование, но она не отказалась от любимого дела. Саша вернулась к спортивной гимнастике, доказав, что сила духа способна преодолевать самые тяжелые испытания.

В рамках своего мирового турне Саша уже представила свой "Танец свободы" в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро. После Найроби ее ждет еще одна особенная остановка – Токио. Поездка в Японию была давней мечтой спортсменки: Саша очень хотела увидеть эту страну и познакомиться с её культурой. Уже совсем скоро эта мечта станет реальностью.

Проект Dance of Freedom реализует Фонд Рината Ахметова при поддержке ФК "Шахтер" к 35-й годовщине Независимости Украины. Его цель – через историю Александры привлечь внимание международного сообщества к украинским детям, чьи жизни навсегда изменила война, и показать их силу, несокрушимость и стремление жить.