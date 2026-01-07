'Жил и ушел, как настоящий рыцарь': на войне против РФ погиб воин РДК Тимофей Ануфриев, который родился в Москве и вырос в Одессе. Фото

На фронте погиб боец Российского добровольческого корпуса (РДК) Тимофей Ануфриев с псевдонимом "Эней", который защищал Украину. Он родился в Москве и провел детство в Одессе, но сделал выбор в пользу нашего государства.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале РДК. Там отметили, что защитник участвовал во многих операциях и прошел немало опасных ситуаций.

"Сын известного художника-концептуалиста, который родился в Москве и вырос в Одессе. Эней считал Украину и Россию родными для себя странами. Исключительно умный и образованный, открытый и добрый человек, он стремился приносить пользу Корпуса не только в бою, но и за его пределами", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

В РДК отметили, что "Эней" давно был знаком с "культурной богемой двух столиц", но в отличие от "абстрактной и воздушной части художественной элиты, которая существует в отрыве от реальности", ему была не безразлична судьба своего народа.

Полномасштабная война застала Тимофея на первом курсе университета в Санкт-Петербурге, где он учился на философском факультете и мечтал стать философом. Его возмущала позиция многих знакомых в РФ, которые делали вид, что ничего не происходит, поэтому он сначала покинул Россию, а затем присоединился к Российскому добровольческому корпусу.

"Эней" был убежден, что выбор существует всегда, и свой он сделал, руководствуясь честью. Весь боевой путь он прошел штурмовиком, выполняя самую опасную работу на войне.

"Участвовал во многих операциях Корпуса: штурмовал, зачищал, брал в плен. Жил и ушел, как настоящий рыцарь и поэт, в лучах огненной славы! Награжден медалью "За содействие военной разведке Украины", – написали в РДК.

По словам знакомого Тимофея, Валентина Долгочуба, он был очень умным человеком, поэтом, философом, воином.

"Несколько раз имел удовольствие бывать на заседаниях философского кружка, который Тимофей основал в Одессе в свои 17 или 18 лет. До сих пор помню эти собрания с теплом; ни до, ни после того не приходилось читать оригинальные тексты Парменида и пифагорейцев. На момент вторжения Тимофей учился в РФ и не имел никакой необходимости выбирать в этой войне сторону. Но он выбрал, и одолел этот путь с честью", – написал Валентин.

Он отметил, что их случайная встреча состоялась более месяца назад, и сначала ему было сложно узнать "Энея" из-за разительных изменений. Во время разговора они обсуждали боевой опыт.

"Еще он одобрительно отзывался о правом анархизме (отрицание легитимности любых современных государств из-за их удаленности от Сакрального), "новой аристократии" и говорил, что левые анархисты "слишком оптимистично оценивают человеческую природу". Безусловно, он в этом был прав, и сам был образцовым примером того ценного, чего мы ищем в человеке. Эней – в строю!" – говорится в посте.

Напомним, на фронте погиб молодой военный с Полтавщины Владислав Усенко. Жизнь смелого воина оборвалась во время выполнения боевого задания. Защитник отдал самое ценное – собственную жизнь, чтобы Украина выстояла.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно о гибели на Донбассе австралийца Рассела Аллана Уилсона, который воевал против оккупантов на стороне Украины. Через неделю доброволец должен был жениться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!