Отдал свою жизнь, чтобы Украина выстояла: на войне погиб молодой защитник с Полтавщины. Фото

На российско-украинской войне погиб молодой военный с Полтавщины Владислав Усенко. Жизнь смелого воина оборвалась во время выполнения боевого задания.

Печальную новость сообщили в Гадячском городском совете. Там отметили, что защитник отдал самое ценное – собственную жизнь, чтобы Украина выстояла.

"Сегодняшний день принес очередную весть с фронта – во время выполнения боевого задания погиб солдат Владислав Усенко, 1997 г. р., житель г. Гадяч", – говорится в сообщении.

Война забирает лучших

Владислав был верен военной присяге до конца, а его смелый подвиг всегда будут помнить родные и близкие люди.

"Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить под мирным небом, а Украина выстояла", – указано в сообщении.

В горсовете отметили, что война, развязанная Россией, приносит большое горе тем, чьи близкие погибают на фронте. Ведь за каждым Героем стоит человеческая жизнь, мечты, планы, надежды, которые забрала война.

"Вечная память Герою. Пусть родным хватит сил пережить эту невосполнимую потерю", – говорится в посте.

О дате и времени встречи Владислава Усенко сообщат дополнительно.

Напомним, во Львове 1 января попрощались с молодым воином Алексеем Сабатом из Борислава. Защитник добровольцем пошел в армию еще в 2016-м, а после начала полномасштабного вторжения России вернулся в строй. Последний свой бой с россиянами Алексей принял на Покровском направлении 26 марта 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

