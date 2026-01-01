Через неделю должен был жениться: в боях за Украину погиб доброволец из Австралии

Австралиец Рассел Аллан Уилсон, вероятно, погиб в боях с российскими оккупантами в Украине на Донбассе. Он был добровольцем и воевал в составе ВСУ.

О смерти австралийца сообщили The Guardian и Sea7 Australia. Издания ссылаются на публикацию в Instagram друга Уилсона, который назвал себя ветераном армии США.

"Он выбрал остаться, когда было бы проще уехать. Он отстаивал свою позицию в месте, где за свободу платят кровью. И он отдал жизнь, чтобы другие могли уберечь свою", – говорится в его посте.

Друг Уилсона также сообщил, что Рассел Аллан погиб во время его последнего задания 12 декабря и что он через неделю должен был жениться.

В других публикациях говорится о том, что Уилсон служил в австралийской армии и находился в Украине с 2023 года.

Он был родом из города Госфорд на Центральном побережье штата Новый Южный Уэльс, а также жил в Брисбене, прежде чем отправиться в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Министерство иностранных дел Австралии проверяет сообщение о смерти Рассела Аллана Уилсона.

По состоянию на сейчас известно, что по меньшей мере восемь австралийцев погибли в боях в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

При этом Оскар Дженкинс считается единственным австралийцем, которого россияне взяли в плен. Над ним устроили судилище во временно оккупированном войсками России Луганске. Суд, подконтрольный Москве, приговорил австралийца к 13 годам колонии строгого режима по делу о наемничестве.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб доброволец из Австрии Рихард С. За две недели до этого, находясь на фронте, он отпраздновал свой 30-й день рождения.

Также в Украине, борясь против российских оккупантов, погиб австралиец Сейдж О'Доннелл. Он добровольно стал на защиту нашего государства с начала полномасштабной войны.

