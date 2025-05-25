'Женя, мы тебя ждали': сестра с радостью и слезами встретила брата из плена. Видео

В воскресенье, 25 мая, состоялся обмен пленными, в результате которого домой вернулись многие украинские защитники. Среди них – Евгений, военнослужащий, который провел в плену несколько месяцев. Сестра эмоционально встретила его после долгой разлуки, не сдерживая слез радости и облегчения.

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Трогательную новость сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло с места событий. Сестра со слезами подбежала к окну, чтобы увидеть брата.

"Сегодня освободили брата, мы знали, что он там. Мы не были на обмене, только приехали из Киева. Женя, мы тебя ждали!" – сказала сестра.

Сейчас боец проходит необходимое медицинское обследование и реабилитацию, а семья настроена поддерживать его на каждом шагу восстановления.

Во время заключительного этапа трехдневного обмена пленными между Россией и Украиной из неволи удалось освободить еще 303 защитников нашего государства. Среди них — криворожанин Анатолий, который защищал родную землю в рядах 54 бригады и провел в плену около года. Родные воина, которых сегодня ждала едва ли не самая важная весть в жизни, до последнего не знали, что сын возвращается домой.

Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обнародовал видео эмоциональной встречи освобожденного из плена защитника Украины с его семьей. Воин вернулся на Родину по результатам обмена 25 мая – жена и дочь воина плакали от счастья.

Боец 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины вернулся из российского плена после почти двух лет ожидания. Военнослужащий провел в неволе 21 месяц, и все это время побратимы и родные не теряли надежды на его возвращение.

OBOZ.UA публикует списки тех, кто вернулся из российского плена в рамках большого обмена.

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