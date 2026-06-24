Дожди с грозами отступают: какой будет погода в Украине в среду

В среду, 24 июня, в Украине будет довольно жарко – местами температура воздуха поднимется до +32 градусов. Осадки ожидаются лишь в некоторых регионах, местами возможны грозы и град.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе в течение дня будет переменная облачность.

В южной части Украины, ночью местами и в Карпатском регионе и центральных областях пройдут кратковременные дожди. На юге страны днем грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта, предупредили синоптики.

На остальной территории осадков не ожидается. Ветер по стране будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов, на юге – 17–22 по Цельсию. Днем столбики термометров покажут 24-29 градусов тепла, в южной части и местами в центральных областях будет еще теплее – 27-32 градусов тепла.

В Киевской области в среду ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков.

Температура воздуха по области ночью составит 13-18 градусов, днем – 24-29 градусов тепла. В Киеве ночью 16-18 градусов тепла, днем – 26-28 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, страны Европы страдают от экстремальной жары. Италия уже объявила "красный уровень" тревоги, а в Великобритании сокращают движение поездов.

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