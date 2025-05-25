21 месяц ждали из плена: родные со слезами на глазах встретили военного, который воевал в Запорожье. Видео

Боец 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины вернулся из российского плена после почти двух лет ожидания. Военнослужащий провел в неволе 21 месяц, и все это время побратимы и родные не теряли надежды на его возвращение.

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Трогательную новость сообщил корреспондент OBOZ.UA с места событий — боец, которого считали пропавшим без вести, жив и наконец-то дома.

Племянница освобожденного бойца рассказала, что ее дядя был под Мариуполем.

"Он был под Мариуполем, в Запорожской области, три года и три месяца", — сказал она.

Боец провел почти два года в неволе, и его возвращение стало настоящим чудом для близких, которые не теряли надежды ни дня.

"21 месяц... Всем желаю дождаться своего ребенка, своих родных — и верить, и ждать", — сказали родные защитника, едва сдерживая эмоции.

О его освобождении стало известно после установления личности, ведь до последнего продолжалась проверка. В подразделении отмечают: это возвращение — не только личная радость, но и символ веры, что каждый боец важен и за каждого борются до конца.

Сейчас защитник в безопасности, проходит необходимые медицинские обследования и реабилитацию.

Во время заключительного этапа трехдневного обмена пленными между Россией и Украиной из неволи удалось освободить еще 303 защитников нашего государства. Среди них – криворожанин Анатолий, который защищал родную землю в рядах 54 бригады и провел в плену около года. Родные воина, которых сегодня ждала едва ли не самая важная весть в жизни, до последнего не знали, что сын возвращается домой.

Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обнародовал видео эмоциональной встречи освобожденного из плена защитника Украины с его семьей. Воин вернулся на Родину по результатам обмена 25 мая - жена и дочь воина плакали от счастья.

24 мая, в рамках второго этапа обмена, удалось вернуть еще 307 защитников - бойцов ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. Среди них - 27 защитников Мариуполя.

OBOZ.UA публикует списки тех, кто вернулся из российского плена в рамках большого обмена.