Родители не знали до последнего: домой вернулся защитник из Кривого Рога, который год пробыл в плену. Фото

Во время заключительного этапа трехдневного обмена пленными между Россией и Украиной из неволи удалось освободить еще 303 защитников нашего государства. Среди них – криворожанин Анатолий, защищавший родную землю в рядах 54 бригады и проведший в плену около года.

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Родные воина, которых сегодня ждала едва ли не самая важная весть в жизни, до последнего не знали, что сын возвращается домой. Трогательную новость сообщил корреспондент OBOZ.UA с места событий.

Из плена Анатолий возвращается с подорванным здоровьем: чтобы он мог сказать несколько слов журналистам, медработница вывезла мужчину на коляске.

Воин поделился с представителями СМИ, что ждет возможности позвонить домой и успокоить родных, что он жив и скоро сможет их всех обнять. Дома папу ждут также двое его детей.

Масштабный обмен в формате "1000 на 1000" проходил в течение трех дней, с 23 по 25 мая. Во время первого этапа удалось освободить из неволи 390 украинцев (270 защитников и 120 гражданских заложников), на второй день вернулись домой 307 воинов, а на заключительном этапе – еще 303 героя.

Напомним, о том, что Украина и Россия договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшем обсуждении прекращения огня, по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Впоследствии в Анкаре отметили, что это было предложение Турции, озвученное "в момент, когда наступил тупик", а российская делегация озвучила все свои неприемлемые для Украины ультиматумы.

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