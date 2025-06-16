Женился на теще, но что-то пошло не так: пограничники разоблачили мужчину на хитрой схеме выезда за границу. Фото

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы. 29-летний мужчина пытался выехать из Украины вместе с 47-летней женщиной, которую официально указал как свою жену.

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Пара утверждала, что их объединяет настоящая любовь, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время проверки документов супруги начали путаться в деталях, избегать прямого ответа на элементарные вопросы относительно своей "семейной жизни". Бдительные пограничники заподозрили неладное, и не зря. Впоследствии выяснилось, что "женой" мужчины на самом деле является его бывшая теща, а брак заключили лишь для того, чтобы обойти ограничения на выезд, действующие для мужчин призывного возраста в условиях военного положения.

Факт фиктивного брака и попытки незаконного пересечения границы задокументирован. Сведения о выявленном правонарушении переданы в Национальную полицию. Против фигурантов открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

ст. 336 – уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство военнообязанных мужчин и призывников с 18 до 60 лет не имеют возможности выезжать за границу во время военного положения. Однако есть ряд исключений. Это, в частности, забронированные работники, но и здесь есть свои нюансы.

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