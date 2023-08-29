Жена воина ВСУ устроила ему гендер-пати на передовой: видео тронуло сеть

Сеть до слез трогала видео, на котором украинский защитник необычным образом узнает пол своего будущего ребенка. Гендер-пати ему устроила любимая жена прямо на передовой.

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Выяснилось, что у нашего защитника в скором времени родится дочь. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Obozrevatel.ua.

На кадрах видно, как защитник в своем военном обмундировании открывает пневматическую хлопушку, выстрелившую розовым конфетти.

В случае, если хлопушка не сработает, возлюбленная защитника положила в посылку еще и розовую соску.

Эмоции военного невозможно передать словами. Хотя пара и была на расстоянии, уникальности их гендер-пати точно не отнимать.

Напомним, пользователей сети тронул видео, на котором украинский защитник встретился со своим маленьким сыном. Маленький мальчик сразу обрадовался и улыбался папе.

Ранее в сети опубликовали трогательные кадры встречи с семьей украинского пограничника по имени Денис. Муж вернулся из передовой и сразу же попал в теплые объятия всех членов семьи. Родные, которые долго ждали своего Героя, окружили его любовью, а также плакали и прыгали от радости.

Напомним: ранее сеть тронули кадры первой встречи украинского военного с родителями после освобождения из плена. Защитника переполняли эмоции радости, ведь наконец-то он на своей земле, рядом с родными. Пограничник Алексей рассказал, что до сих пор не может поверить, что он дома.