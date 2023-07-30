'Сдержал слово!' Трогательные кадры встречи пограничника с семьей растрогали сеть. Видео

В сети опубликовали трогательные кадры встречи с семьей украинского пограничника по имени Денис. Мужчина вернулся из передовой и сразу же попал в теплые объятия всех членов семьи.

Видео дня

Люди, которые долго ждали своего Героя, окружили его любовью, а также плакали и прыгали от радости. Видео опубликовали в Facebook Государственной пограничной службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сдержал слово! Долго, но дождались!" – говорили родные бойца.

Напомним: ранее сеть тронули кадры первой встречи украинского военного с родителями после освобождения из плена. Защитника переполняли эмоции радости, ведь наконец-то он на своей земле, рядом с родными. Пограничник Алексей рассказал, что до сих пор не может поверить, что он дома.

Также защитник был приятно удивлен тем, как их встречали в Украине. Колонну с освобожденными военными люди поздравляли с флагами, пели гимн и фотографировали героев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который в феврале 2022 отправился отстаивать честь Родины, впервые за 16 месяцев войны увиделся со своей дочерью Сантой-Луной. Видео довело до слез фанатов, отметивших, что вся страна ждала воссоединения отца с маленькой красавицей.