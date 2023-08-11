'Самое большое счастье': сеть тронуло видео встречи украинского защитника с маленьким сыном

Пользователей сети тронуло видео, где украинский защитник встретился со своим маленьким сыном. Маленький мальчик сразу обрадовался и улыбался папе.

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Видео эмоциональной встречи сына с отцом выложила в сеть TikTok защитника женщина. Она вместе с сыном приехала, чтобы встретить своего мужа на автовокзале.

"Наш отец приехал", – прокомментировала видео женщина.

Наши воины, которые вынужденные защищать Украину от российской агрессии, покидают дома своих ближайших – любимых, детей и родителей. Такие редкие, однако такие желанные моменты встречи военных с родными – это самое большое счастье. Эти моменты дают им воодушевление и дальше защищать свой край от врага.

Ранее в сети опубликовали трогательные кадры встречи с семьей украинского пограничника по имени Денис. Он вернулся из передовой и сразу же попал в теплые объятия всех членов семьи. Родные, долго ждали своего Героя, окружили его любовью, а также плакали и прыгали от радости.

Напомним: ранее сеть тронули кадры первой встречи украинского военного с родителями после освобождения из плена. Защитника переполняли эмоции радости, ведь наконец-то он на своей земле, рядом с родными. Пограничник Алексей рассказал, что до сих пор не может поверить, что он дома.