Ощутимо похолодает, местами выпадет мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на последние выходные сентября

В субботу, 28 сентября, теплая погода в Украине сохранится по всей территории, кроме запада. В воскресенье, 29-го числа, на востоке, юге и в центральной части днем будет уже на несколько градусов меньше. На севере температура упадет на три-четыре градуса, а на западе – почти на 10.

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О похолодании в последние выходные сентября свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра. Украинцев также предупредили о сильном ветре.

В субботу он достигнет 7-12 метров в секунду (южный с переходом на северный). Но днем в воскресенье в западных и северных областях ожидаются порывы в 15-20, а в Карпатах – до 24 метров в секунду.

На западе и в Житомирской области 27 сентября пройдут дожди, 28-го они станут сильнее. В воскресенье воздух там прогреется всего до +9...+14 градусов. Кроме того, в последний день недели дождь доберется до Винниччины и Киевщины, незначительный местами вероятен и на Черниговщине.

На остальной территории в выходные будет сухая и относительно теплая погода.

В понедельник, 30 сентября, в большинстве областей без осадков. На западе и севере страны местами небольшой дождь, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Температура в западных областях ночью всего +2...+9, днем ​​+9...+14, в других регионах ночью +8...+13, днем ​​+20...+25, на севере +14...+19 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Несмотря на ухудшение погоды на западе, на другой территории Украины в конце сентября все еще будет наблюдаться метеорологическое лето.

– Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала похолодание в Украине 29 сентября, но оно, по ее словам, будет не окончательным.

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