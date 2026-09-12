Жары больше не будет: синоптики уточнили прогноз на воскресенье в Украине. Карта

В воскресенье, 13 сентября, в Украине ожидается комфортная сентябрьская погода, а жаркие дни будут постепенно уходить. В большинстве регионов дневная температура составит максимум +27 градусов, местами прогнозируются дожди.

Видео дня

При этом теплее всего будет на востоке, где воздух прогреется до +30 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Дожди в центре и +30 на востоке

По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью температура воздуха снизится до +10 – +14 градусов, а днем столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов. Преимущественно облачно с прояснениями, местами возможны дожди.

В северных регионах ночью прогнозируют +12–+15 градусов, днем температура будет держаться в пределах +16 – +19.

В центральных областях в ближайшую ночь ожидается +13 – +17 градусов, днем воздух прогреется до +16 – +19 градусов, а в Кропивницком и в Днепропетровской области – до +18 – +19 градусов ночью и до +19–+18 днем. Местами ожидаются осадки.

На юге страны будет несколько теплее. Ночью +15 – +21 градус, а днем температура будет колебаться в пределах +20 – +27. В Крыму днем ожидается до +25 – +27 градусов.

Теплее всего будет на востоке Украины, в частности в Луганской и Донецкой областях, где днем воздух будет прогреваться до +26 – +30 градусов, хотя ночные температуры уже ощутимо ниже – +16 – +19 градусов.

Напомним, по словам синоптика Ивана Семилита, в выходные, 12–13 сентября, погода в Украине будет переменчивой. Часть областей накроют дожди и грозы, а температура заметно снизится. В частности, в воскресенье кратковременные дожди возможны в большинстве регионов.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине ожидалось продолжение метеорологического лета, а температура воздуха должна была быть выше климатической нормы на несколько градусов. В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после теплой погоды страну ждут изменения температурного режима и кратковременные дожди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!