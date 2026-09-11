"Не все будет так гладко": синоптик рассказал, какую погоду ожидать в Украине на выходных. Карта

В Украине в ближайшие выходные, 12–13 сентября, погода будет переменчивой. В некоторых областях пройдут дожди и грозы, а температура заметно снизится.

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В субботу осадки ожидаются преимущественно на западе и севере, а в воскресенье кратковременные дожди возможны в большинстве регионов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По словам метеоролога, в ближайшие дни в Украине ожидается неоднородная погода.

"Будет не все так гладко, ровно и спокойно. В целом, мы ожидаем, что синоптическая ситуация будет складываться по-разному", – объяснил Семилит.

Он добавил, что в настоящее время по территории Украины проходит атмосферный фронт, который перемещается с северо-запада в направлении юго-востока. Он принесет умеренные осадки, а в отдельных районах возможны грозы, которые пройдут на северо-востоке страны, в Киевской, Черкасской, Харьковской областях, Закарпатье и Прикарпатье. В других областях благодаря повышенному атмосферному давлению существенных осадков не прогнозируется.

В то же время фронт будет постепенно продвигаться дальше, а вслед за ним в Украину будет поступать более прохладный воздух.

Погода на 12 и 13 сентября

"В субботу в западных, северных, Винницкой, а также в Черкасской и Полтавской областях мы ожидаем умеренные дожди, местами с локальным усилением до значительных. Все это будет сопровождаться грозами. Ночью и утром на юге и востоке страны местами возможен туман", – отметил синоптик.

Ночью температура составит +10 – +15 градусов, на побережье – до +19. Днем воздух прогреется до комфортных +20 – +25 градусов, а на юге – до +31, тогда как в западных и северных областях из-за прохождения фронта похолодает до +13 – +18.

В воскресенье, 13 сентября, кратковременные дожди возможны почти по всей Украине, за исключением запада и юго-востока. Ночью и утром на северо-западе местами прогнозируются туманы.

Температура ночью опустится до +8 – +13 градусов, на юге и востоке будет +12 – +17, а днем преимущественно +18 – +24. Теплее всего будет на юго-западе – до +31 градуса.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине ожидалось продолжение метеорологического лета, а температура воздуха должна была превышать климатическую норму на несколько градусов. В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после теплой погоды страну ждут изменения температурного режима и кратковременные дожди.

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