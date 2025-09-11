Жареный картофель будет еще более хрустящим: чем покрыть его перед приготовлением

Жареный картофель – это основа любого блюда для ужина, с его идеально хрустящей кожурой и рыхлой серединой. Однако, если вам трудно достичь этого баланса, можно воспользоваться простой хитростью от опытного кулинара.

Молли Адамс из Simply Recipes объяснила, что единственный способ заставить ее детей есть картофель — это сделать его очень хрустящим, как фри. Чтобы получить хрустящую корочку, она рекомендует обвалять картофель в кукурузном крахмале. Этот метод лучше всего подходит для мучнистого картофеля, пишет Express.

Кукурузный крахмал делает жареный картофель хрустящим, создавая сухую, пористую оболочку, которая поглощает влагу и обеспечивает ее более быстрое испарение, что способствует подрумяниванию и хрустящей текстуре. Крахмальные гранулы набухают вместе с влагой в картофеле, и когда эта влага испаряется, они образуют жесткую оболочку, которая сохраняет хрусткость.

Итак, как получить чрезвычайно хрустящую корочку? Сначала отварите картофель в кастрюле с подсоленной водой.

После отваривания дайте ему обсушиться на пару в дуршлаге. Молли также посоветовала поместить картофель в морозильную камеру, если у вас мало времени.

Когда картофель станет сухим на ощупь и из него не будет выходить пар, обваляйте его в соли, перце и любых приправах, таких как сушеные травы и специи. Затем добавьте кукурузный крахмал.

Вам понадобится примерно столовая ложка кукурузного крахмала на каждые полтора фунта картофеля. Эксперты объяснили, что добавление любого типа крахмала сделает приправу на картофеле тусклой, поэтому, если вы добавляете какие-либо приправы к картофельным шарикам, вам нужно быть щедрым.

Перемешайте картофель, чтобы убедиться, что он равномерно покрыт маслом. Затем положите его в хорошо смазанную маслом форму с бортиками или форму для запекания и снова перемешайте, чтобы картофель полностью покрылся маслом.

Запекайте картофель в духовке при температуре 230℃ в течение 20-25 минут.

