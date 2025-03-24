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Жареные творожные пирожки для всей семьи: как вкусно приготовить
Домашние жареные пирожки можно готовить из разного теста, а также с разными начинками. Очень важно – не использовать много масла при приготовлении.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков из кисломолочного сыра.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный – 200 г
- Мука – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль, немного сахара
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло растительное – 30 г
- Любая начинка – примерно 500 г
Способ приготовления:
1. Для теста просто все смешаем вместе. Тесто должно быть мягкое и совсем немного липнуть в руки. Если необходимо, то добавьте еще 10-30 г муки.
2. Разделите на 10 частей и не раскатывайте, а просто руками (немножко руки осыпала мукой) сформируйте плоскую лепешку и выложите начинку. Слепите как вареник и формируем пирожки.
3. Жарьте с двух сторон на сковороде с маслом.
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