Жареные творожные пирожки для всей семьи: как вкусно приготовить

Домашние жареные пирожки можно готовить из разного теста, а также с разными начинками. Очень важно – не использовать много масла при приготовлении.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков из кисломолочного сыра.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный – 200 г

Мука – 250 г

Яйца – 2 шт.

Соль, немного сахара

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло растительное – 30 г

Любая начинка – примерно 500 г

Способ приготовления:

1. Для теста просто все смешаем вместе. Тесто должно быть мягкое и совсем немного липнуть в руки. Если необходимо, то добавьте еще 10-30 г муки.

2. Разделите на 10 частей и не раскатывайте, а просто руками (немножко руки осыпала мукой) сформируйте плоскую лепешку и выложите начинку. Слепите как вареник и формируем пирожки.

3. Жарьте с двух сторон на сковороде с маслом.

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