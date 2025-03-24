УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Жареные творожные пирожки для всей семьи: как вкусно приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
381
Жареные творожные пирожки для всей семьи: как вкусно приготовить

Домашние жареные пирожки можно готовить из разного теста, а также с разными начинками. Очень важно – не использовать много масла при приготовлении. 

Видео дня
Жареные пирожки с капустой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков из кисломолочного сыра. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Сыр кисломолочный – 200 г 
  • Мука – 250 г 
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, немного сахара
  • Разрыхлитель – 1 ч.л. 
  • Масло растительное – 30 г
  • Любая начинка – примерно 500 г 

Способ приготовления: 

1. Для теста просто все смешаем вместе. Тесто должно быть мягкое и совсем немного липнуть в руки. Если необходимо, то добавьте еще 10-30 г муки.

Творожное тесто

2. Разделите на 10 частей и не раскатывайте, а просто руками (немножко руки осыпала мукой) сформируйте плоскую лепешку и выложите начинку. Слепите как вареник и формируем пирожки. 

Приготовление пирожков

3. Жарьте с двух сторон на сковороде с маслом. 

Готовые пирожки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: