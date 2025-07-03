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Жареные кабачки по-новому без жира и брызг: все дело в кляре

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
75
Жареные кабачки

Если вы хотите быстро пожарить вкусные кабачки, но не хотите, чтобы они не были жирными, кляр для них нужно готовить из муки, а затем обмокнуть в воду.

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Как быстро пожарить кабачки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков в мучном кляре, с солью и перцем. 

Что приготовить из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки 
  • мука
  • соль, перец
  • вода 

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кольцами, добавьте соль, перец.

Сырые кабачки

2. Обваляйте кабачки в муке, затем опустите в воду и обжарьте.

Готовые жареные кабачки

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