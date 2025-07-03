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Жареные кабачки по-новому без жира и брызг: все дело в кляре
Если вы хотите быстро пожарить вкусные кабачки, но не хотите, чтобы они не были жирными, кляр для них нужно готовить из муки, а затем обмокнуть в воду.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков в мучном кляре, с солью и перцем.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- соль, перец
- вода
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кольцами, добавьте соль, перец.
2. Обваляйте кабачки в муке, затем опустите в воду и обжарьте.
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