Жареные кабачки по-новому без жира и брызг: все дело в кляре

Если вы хотите быстро пожарить вкусные кабачки, но не хотите, чтобы они не были жирными, кляр для них нужно готовить из муки, а затем обмокнуть в воду.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков в мучном кляре, с солью и перцем.

Ингредиенты:

кабачки

мука

соль, перец

вода

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кольцами, добавьте соль, перец.

2. Обваляйте кабачки в муке, затем опустите в воду и обжарьте.

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