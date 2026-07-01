Жара пойдет на спад: синоптики назвали дату похолодания в Украине. Карта

Необычайная жара в Украине несколько ослабнет. Некоторое похолодание на большей части территории страны ожидается в конце недели.

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Вместо 30+ градусов днём ожидается снижение до 25 градусов выше нуля, на юго-востоке и юге Украины температура будет несколько выше. Такой предварительный прогноз сделали в Укргидрометцентре.

Когда спадет жара

Синоптики считают, что у измученных жарой украинцев в конце недели ожидается некоторое облегчение: температура наконец-то начнёт немного снижаться.

"Пока что 4 июля ожидается ночью 11–18°, днём 19–25°, на юго-востоке и востоке страны ночью 17–22°, днём 25–30°", – сообщили в Укргидрометцентре.

5 июля будет не таким жарким, как сейчас: ночью тогда прогнозируют 11–18°, днём 21–28° тепла.

Впрочем, синоптики советуют украинцам не слишком радоваться: специалисты постоянно отслеживают погодные процессы, а значит, прогнозы могут обновляться.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, июль в Украине начнётся с жары. Первые дни второго летнего месяца будут жаркими практически во всех уголках страны. Но уже вскоре западный циклон принесёт грозовые дожди и ливни.

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