Рекордная жара ударила по Германии, Чехии, Польше, Венгрии, а Франция ожидает еще больше смертей: в Европе продолжается летний зной
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Европа продолжает устанавливать температурные рекорды из-за распространения экстремальной погоды. Жара, начавшаяся примерно 20 июня, стала самой сильной из когда-либо зафиксированных в Европе и привела к перебоям в производстве электроэнергии, повреждению инфраструктуры и перегрузке систем здравоохранения.
Более 191 миллиона человек в европейских странах столкнулись с температурой не менее +35 градусов, сообщает The Guardian. Метеорологи заявляют, что волна жары будет продвигаться вглубь к Центральной Европе и Балканам. Поэтому в течение следующих двух-трех суток в некоторых странах ожидается спасительная прохлада, хотя местами – с сильными бурями и грозами.
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Германия
В ФРГ 28 июня был зафиксирован новый исторический максимум в +41,7 в городе Кошен, недалеко от границы с Польшей в восточном Бранденбурге. Это побило предыдущий рекорд в +41,5 градуса, установленный днем ранее в Древице.
В Горишхайде, на востоке страны, в лесу, загрязненном боеприпасами времен Второй мировой войны, вспыхнул пожар, и работа пожарных была затруднена. Также спасатели были вынуждены приостановить масштабную операцию по тушению пламени на бывшей площадке утилизации боеприпасов вблизи деревни Трайзен на юго-западе ФРГ. Там раздались взрывы, поэтому на место вызвали саперную группу. Около 650 человек в Трайзене были эвакуированы, поскольку пожар продолжал распространяться.
В Берлине полиция использовала водометы, разбрызгивая воду в воздух, чтобы жители и туристы могли освежиться и охладиться. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn рекомендовал воздержаться от всех необязательных поездок.
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Польша
Термометры в Слубице, на польско-немецкой границе, в воскресенье показали исторический рекорд, достигнув +40,5. Это превышает 105-летний рекорд в +40,2 градуса, установленный в 1921 году.
Польское правительственное агентство безопасности разослало людям текстовые сообщения, призвав "избегать пребывания на солнце и физических нагрузок", пить воду и носить головные уборы в течение выходных. В нескольких городах Польши были установлены водяные завесы.
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Венгрия
Венгрия также зафиксировала максимальную температуру за всю историю наблюдений. В Будакалаше воздух нагрелся до +40,7, что превышает отметку +40,0 градусов, зафиксированную в субботу, 27 июня.
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Чехия
Чехия днем в воскресенье также сообщила о новом историческом максимуме в +41,9 в Доксанах. Эти показатели подтвердил ее гидрометеорологический институт. "Температура продолжает расти, это не последний максимум", – предупредили синоптики.
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Словакия
В Словакии в Мужле, что на юго-западе страны, температура 28 июня составила +39,3.
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Дания
В субботу в Дании к северу от Оденсе была зафиксирована самая высокая температура с начала измерений в 1874 году – +36,6 градусов.
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Франция
Национальное агентство здравоохранения сообщило, что в период с 24 по 27 июня было зарегистрировано 1000 дополнительных смертей по сравнению с показателями предыдущих месяцев. Эти цифры являются предварительными. Ведомство заявило, что количество смертельных случаев, связанных с погодными условиями, будет расти.
Наиболее резкое увеличение смертности наблюдается среди жителей, умирающих в своих домах, особенно в регионе Иль-де-Франс (он, в частности, включает Париж и его пригороды). Большинство этих случаев пришлось на людей старше 65 лет, но пострадали и более молодые люди.
"Это напоминание о необходимости мер солидарности с людьми, которые изолированы или испытывают глубокое одиночество, в частности в высокоурбанизированных районах", – говорится в заявлении агентства здравоохранения.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что службы скорой помощи в самый жаркий период совершили более 122 000 выездов к людям, которым стало плохо.
Кроме того, значительная часть северных регионов Франции пострадала от сильных гроз и ветров. Несколько человек получили травмы, а службы экстренной помощи работали на дорогах, в подтопленных зданиях и на местах поваленных деревьев.
Как писал OBOZ.UA:
– В последний понедельник июня в Украине будет жаркая погода, синоптики осадков не прогнозируют.
– В ночь на 28 июня в Германии столбики термометров не опускались ниже 29,4 градуса – для ФРГ это был новый рекорд ночной температуры воздуха.
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