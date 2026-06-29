Рекордная жара ударила по Германии, Чехии, Польше, Венгрии, а Франция ожидает еще больше смертей: в Европе продолжается летний зной

Европа продолжает устанавливать температурные рекорды из-за распространения экстремальной погоды. Жара, начавшаяся примерно 20 июня, стала самой сильной из когда-либо зафиксированных в Европе и привела к перебоям в производстве электроэнергии, повреждению инфраструктуры и перегрузке систем здравоохранения.

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Более 191 миллиона человек в европейских странах столкнулись с температурой не менее +35 градусов, сообщает The Guardian. Метеорологи заявляют, что волна жары будет продвигаться вглубь к Центральной Европе и Балканам. Поэтому в течение следующих двух-трех суток в некоторых странах ожидается спасительная прохлада, хотя местами – с сильными бурями и грозами.

Германия

В ФРГ 28 июня был зафиксирован новый исторический максимум в +41,7 в городе Кошен, недалеко от границы с Польшей в восточном Бранденбурге. Это побило предыдущий рекорд в +41,5 градуса, установленный днем ранее в Древице.

В Горишхайде, на востоке страны, в лесу, загрязненном боеприпасами времен Второй мировой войны, вспыхнул пожар, и работа пожарных была затруднена. Также спасатели были вынуждены приостановить масштабную операцию по тушению пламени на бывшей площадке утилизации боеприпасов вблизи деревни Трайзен на юго-западе ФРГ. Там раздались взрывы, поэтому на место вызвали саперную группу. Около 650 человек в Трайзене были эвакуированы, поскольку пожар продолжал распространяться.

В Берлине полиция использовала водометы, разбрызгивая воду в воздух, чтобы жители и туристы могли освежиться и охладиться. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn рекомендовал воздержаться от всех необязательных поездок.

Польша

Термометры в Слубице, на польско-немецкой границе, в воскресенье показали исторический рекорд, достигнув +40,5. Это превышает 105-летний рекорд в +40,2 градуса, установленный в 1921 году.

Польское правительственное агентство безопасности разослало людям текстовые сообщения, призвав "избегать пребывания на солнце и физических нагрузок", пить воду и носить головные уборы в течение выходных. В нескольких городах Польши были установлены водяные завесы.

Венгрия

Венгрия также зафиксировала максимальную температуру за всю историю наблюдений. В Будакалаше воздух нагрелся до +40,7, что превышает отметку +40,0 градусов, зафиксированную в субботу, 27 июня.

Чехия

Чехия днем в воскресенье также сообщила о новом историческом максимуме в +41,9 в Доксанах. Эти показатели подтвердил ее гидрометеорологический институт. "Температура продолжает расти, это не последний максимум", – предупредили синоптики.

Словакия

В Словакии в Мужле, что на юго-западе страны, температура 28 июня составила +39,3.

Дания

В субботу в Дании к северу от Оденсе была зафиксирована самая высокая температура с начала измерений в 1874 году – +36,6 градусов.

Франция

Национальное агентство здравоохранения сообщило, что в период с 24 по 27 июня было зарегистрировано 1000 дополнительных смертей по сравнению с показателями предыдущих месяцев. Эти цифры являются предварительными. Ведомство заявило, что количество смертельных случаев, связанных с погодными условиями, будет расти.

Наиболее резкое увеличение смертности наблюдается среди жителей, умирающих в своих домах, особенно в регионе Иль-де-Франс (он, в частности, включает Париж и его пригороды). Большинство этих случаев пришлось на людей старше 65 лет, но пострадали и более молодые люди.

"Это напоминание о необходимости мер солидарности с людьми, которые изолированы или испытывают глубокое одиночество, в частности в высокоурбанизированных районах", – говорится в заявлении агентства здравоохранения.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что службы скорой помощи в самый жаркий период совершили более 122 000 выездов к людям, которым стало плохо.

Кроме того, значительная часть северных регионов Франции пострадала от сильных гроз и ветров. Несколько человек получили травмы, а службы экстренной помощи работали на дорогах, в подтопленных зданиях и на местах поваленных деревьев.

Как писал OBOZ.UA:

– В последний понедельник июня в Украине будет жаркая погода, синоптики осадков не прогнозируют.

– В ночь на 28 июня в Германии столбики термометров не опускались ниже 29,4 градуса – для ФРГ это был новый рекорд ночной температуры воздуха.

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