Жара спадет: какой будет погода в Украине 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, жара в Украине начнет спадать. Синоптики также прогнозируют переменную облачность.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Впрочем, осадков не ожидается, лишь на крайнем юге местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 8-13°С в южной части и Закарпатье 13-18°С. Днем 23-28°С

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 8 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!