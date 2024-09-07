Небольшая облачность и до +28°С: прогноз погоды по Киевщине на 8 сентября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 8 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 8 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 8-13°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 25-27°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +24°С…+26°С; Мироновка +24°С…+26°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +24°С…+26°С; Барышевка +24°С…+26°С; Борисполь +24°С…+26°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 сентября весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!