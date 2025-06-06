Жара разбавят грозы: синоптики сказали, где в субботу изменится погода

В субботу, 7 июня, в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, преимущественно на севере и западе, тогда как в центральных и южных областях сохранится сухая и жаркая погода до +35°C. В Карпатах будет прохладнее, а на большей части страны — чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. Там также отмечают, что жара и ветер создают условия для быстрого распространения огня на открытой местности.

В северных, а днем также в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Остальная территория останется без осадков.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура составит от +15 до +20 градусов, днем — от +28 до +33, а местами на юго-востоке ожидается сильная жара до +35 градусов. В Карпатах будет свежее: ночью +11...+16°, днем +21...+26°.

В Киеве и области — переменная облачность с локальными грозовыми дождями. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура по области: ночью +15...+20°, днем +28...+33°. В самом Киеве: ночная температура +18...+20°, дневная +30...+32°.

С 7 по 9 июня в большинстве регионов Украины, за исключением преимущественно западных, северных и центральных (7 июня), сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также с 8 по 10 июня на реках суббассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,3 метра, в частности возможен выход воды на пойму реки Стоход возле поста Любешов в Волынской области.

Детальный прогноз погоды для каждого региона от Гидрометцентра Украины

Западная часть Украины — в частности Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Буковина, Закарпатье и Хмельницкая область — будет находиться подвлиянием неустойчивой погоды. Здесь будут господствовать грозовые облака с локальными ливнями, дневная температура будет колебаться в пределах +28...+32°C.

На севере - в Черниговской, Сумской и частично Житомирской областях - также вероятны дожди и грозы, температура до +32°C. Киевская область — в подобных условиях, с температурой до +33°C.

В центральной Украине - Черкассы, Полтава, Кропивницкий - преимущественно сухо и солнечно, температура +29...+33°C . Над Днепром и Запорожьем - безоблачное небо и настоящая жара до +34°C.

Восточные регионы — Харьковская, Луганская, частично Донецкая области — местами с грозами, при этом дневные температуры будут оставаться высокими: до +33°C. В самой Донецкой области — без осадков, преимущественно солнечно.

Южная часть Украины — включая Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области будет одной из самых жарких. Здесь будет преобладать ясная погода, а температура будет достигать +34°C.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Также климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в мае в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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