Жара не отступит? Синоптики дали прогноз для Украины на выходные. Карта

Украина входит во вторые выходные августа с по-настоящему летними температурами и большим количеством солнца. Погода в основном будет стабильной, в некоторых областях ожидаются дожди.

Существенного похолодания в ближайшие дни не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на субботу 9 августа

9 августа на большей части страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Небольшие дожди и грозы пройдут в северных и северо-восточных областях, в частности в Волынской, Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской.

Дневная температура будет колебаться в пределах +30...+33°C на юге и в Крыму, +28...+31°C в центральных областях, +26...+32°C на западе и +25...+28°C на севере и востоке. Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, 5–10 м/с.

Прогноз на воскресенье 10 августа

В воскресенье, 10 августа, погода сменится на еще более солнечную и сухую. Осадков синоптики не прогнозируют, поэтому почти по всей территории страны будет ясно. Температура останется высокой: +30...+33°C на юге и в Крыму, +28...+32°C в центре и на востоке, +26...+28°C на севере и +28...+33°C на западе, при этом в Карпатах столбики термометров местами поднимутся до +33°C. Ветер сохранится северо-восточного направления, слабый.

