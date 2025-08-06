Киев накрыла мощная гроза с градом: дороги местами превратились в реки и озера. Все подробности, фото и видео

Киев в среду, 6 августа, в обед накрыла сильная гроза с градом. Местами из-за большого количества осадков видимость на дорогах ухудшилась.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В столице объявлен І уровень опасности, желтый.

Что известно

Так около 13:00 в Киеве в среду, 6 августа, началась сильная гроза, которая сопровождалась громом и молниями. Кроме того, в отдельных районах города выпал град, а из-за сильного ветра на Харьковском шоссе от дома отлетел кусок фасада.

Пользователи соцсетей сразу начали публиковать последствия стихии – можно увидеть, что из-за большого количества осадков видимость сильно ухудшилась. Также фиксируется падение деревьев на улицах, а некоторые дороги превратились в озера и реки.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции, в связи со значительными осадками, в Киеве движение транспорта осложнено:

на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;

на улице Казимира Малевича;

на бульваре Николая Михновского;

по улице Михаила Бойчука.

Со своей стороны в пресс-службе КГГА уточнили, что работники "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. За короткое время в центральных районах города, а именно в Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков.

Что предшествовало

В Киевской области в среду, 6 августа, синоптики предупредили о грозе днем, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

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