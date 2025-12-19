Отказался выполнять приказы: в NYT раскрыли, как Козак пошел против Путина после полномасштабного вторжения РФ в Украину

На второй день полномасштабного вторжения России в Украину заместитель руководителя администрации российского диктатора Дмитрий Козак отказался выполнить приказ Владимира Путина о требовании капитуляции Киева. По свидетельствам людей из его окружения, Козак заявил, что не понимает целей войны и готов понести личную ответственность за свой отказ.

Видео дня

Об этом говорится в материале The New York Times. По словам собеседников издания, в феврале 2022 года Владимир Путин поручил Дмитрию Козаку передать Украине требование о капитуляции. Козак отказался выполнить это распоряжение и аргументировал это тем, что не может вести переговоры без понимания конечных целей России в войне.

Во время напряженного телефонного разговора Козак заявил Путину, что готов к аресту или даже расстрелу за свою позицию.

До этого политик участвовал в переговорах с украинской стороной относительно возможного прекращения огня. В частности, известно, что обсуждался вариант, по которому Россия гарантировала бы безопасность Украины и вывела бы войска со всех территорий, кроме Крыма и Донбасса. Российский диктатор Путин реагировал на такие контакты негативно и впоследствии ограничил мандат Козака.

Уже 26 февраля 2022 года руководство переговорным процессом с Украиной передали другому представителю Кремля. Козак потерял ключевую роль в этом направлении, однако формально остался в должности и продолжал работать в администрации президента.

После публикаций о его критике войны политик подал в отставку. По словам источников, он стал одним из немногих высокопоставленных чиновников в российской элите, кто во внутренних кругах отрицал продолжение войны.

Несмотря на отставку, Козак остался в Москве и, по оценкам его окружения, считает, что давние личные связи с Путиным обеспечивают ему относительную безопасность.

Напомним, 18 сентября в Кремле подтвердили отставку заместителя главы администрации российского диктатора Дмитрия Козака. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA российская оппозиционерка Ольга Курносова рассказала, что увольнение давнего соратника кремлевского диктатора Владимира Путина, заместителя главы его администрации Дмитрия Козака является показательным. Во внутреннем кругу лидера РФ теперь остались только сторонники жесткой линии, так называемые ястребы из "партии войны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!