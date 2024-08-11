Жара до 30 градусов не отступит? Синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

В Украине в начале новой недели, 12-14 августа, ожидается комфортная теплая и сухая погода. Только на юге столбики термометров кое-где будут достигать +30 градусов.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Однако к концу недели жара в большей части областей усилится.

В понедельник, 12 августа, по всей территории Украины ожидается теплая погода без осадков. Ночью ожидается в среднем +14…+16 градусов, днем +23…+25. На юге несколько жарче – +27…+29 градусов.

Во вторник, 13 августа, кратковременные дожди пройдут в Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. В остальных областях ожидается сухая погода. Столбики термометров ночью опустятся до отметки +14…+16 градусов, днем поднимутся до +23…+25 градусов, а на юге до +29 градусов.

В среду, 14 августа, ожидается преимущественно сухая погода, только в Сумской и Черниговской областях местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха в среднем составит +13…+15 градусов, днем – +23…+25. На юге, а также в Закарпатье будет несколько теплее – +28…+31 градус.

Уже с четверга, 15 августа, жаркая погода распространится на большую часть Украины.

Ранее сообщалось, что до конца лета синоптики прогнозируют как минимум еще одну волну жаркой погоды. Однако уже в конце августа в некоторых регионах Украины возможны первые заморозки.

Напомним, во всем мире экстремальные явления погоды становятся все более распространенными. Рекордное количество осадков, убийственная жара и свирепые лесные пожары – эти погодные явления наблюдались и в прошлом, но проблема заключается в том, что они случаются чаще и в большей степени.

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