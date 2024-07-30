Что происходит с погодой на Земле: климатолог объяснила убийственную жару, рекордные осадки и лютые лесные пожары

По всему миру экстремальные явления погоды становятся все более распространенными. Рекордное количество осадков, убийственная жара и лютые лесные пожары – эти погодные явления происходили и в прошлом, но проблема заключается в том, что сейчас они встречаются чаще и в большей степени.

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Почему это происходит и можно ли с этим что-нибудь сделать? Климатолог Кэтрин Хейго объясняет больше об этом всплеске странных погодных явлений и что это значит для нас, пишет Space.com.

Хотим мы этого или нет, изменение климата влияет на нас всех: экстремальные погодные явления влекут за собой рост тарифов на страхование жилья, наша еда становится менее питательной, а питьевая вода более дефицитной.

Тепловые волны

Начнём с одного из наиболее очевидных последствий изменения климата: тепловых волн. Поскольку мир становится теплее, волны жары не только учащаются, но и стают гораздо сильнее.

Тепловые волны возникают, когда атмосферная система высокого давления двигается и толкает теплый воздух к земле. Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что системы высокого давления усиливаются по мере нагревания планеты, катализируя порочный круг.

"Чем теплее, тем сильнее система высокого давления, а чем сильнее система высокого давления, тем она теплее", – объясняет Хейго.

Другим побочным следствием глобального потепления является то, что более теплая атмосфера удерживает больше водяных паров. Везде, где насыщенный влагой воздух проходит над сушей или собирается в систему штормов, он может вызвать более сильные осадки, например, более сильные дожди и снежные бури.

Атмосферные реки являются одним из крупных игроков, когда речь идет о сильных осадках. Атмосферная река – река влаги на небе. Когда один из них приближается к горе, воздух вынужден подниматься. При этом воздух охлаждается, а вода конденсируется и выпадает в виде дождя.

"Так что происходит то, что атмосферные реки становятся сильнее и больше, потому что они забирают гораздо больше водяной пары. В конце концов, чем теплее, тем больше воды испаряется из океана" – продолжила Хейго.

Ливни и наводнения

В этом году ливни и наводнения уже привели к хаосу во всем мире, и, похоже, это не прекратится в ближайшее время. Ураганы и тайфуны – это разновидность погодных явлений, известных как тропические циклоны. Независимо от их названия эти штормы уникальны тем, что питаются теплой океанской водой. Океаны планеты особенно уязвимы для изменения климата и потепления.

"90% дополнительного тепла, удерживаемого в климатической системе, уходит в океан, а не в атмосферу", – объясняет климатолог. Это означает, что есть много энергии для питания более сильных штормов. Таким образом, большая часть штормов усиливается и превращается в ураганы, тайфуны и тропические циклоны.

Лесные пожары

Другим значимым следствием конфигурации климата является повышение частоты мощных лесных пожаров. Только за первые три месяца 2024 года в США лесные пожары уничтожили более 680 тысяч гектаров земли.

Сезоны лесных пожаров начали наступать раньше и длятся дольше. Например, сезон лесных пожаров в Канаде начался в феврале, а раньше они начинались только в марте. Согласно отчету Би-Би-Си, общая площадь пожаров в 2023 году была в восемь раз больше, чем в среднем за 40 лет. К сожалению, этот разрушительный сценарий станет более распространенным из-за изменения климата.

В отличие от лесных пожаров в США, большинство лесных пожаров в северных лесах, как и наблюдаемые в Канаде, нанесены ударами молнии, а не людьми. Ученые прогнозируют увеличение частоты молний на 11-31% для каждой ступени глобального потепления. Это происходит потому, что более теплый воздух может содержать больше влаги, примерно на 7% на каждый градус по Цельсию. Поскольку влажность является ключевым компонентом развития грозы, чем больше влаги в воздухе, тем выше вероятность грозы и сопутствующих ударов молнии.

"Куда бы мы ни оглянулись по всему миру, мы видим, что эти погодные явления приобретают масштабы из-за изменения климата, и они подвергают нас всех опасности", – комментирует Кэтрин Хейго.

Хотя в море негативных новостей об изменении климата может быть трудно найти что-то положительное, будьте уверены, что приливы меняются. Люди все больше осознают последствия и серьезность изменения климата. Однако остается неопределенным, достаточно ли быстро эта осведомленность распространяется. Очевидно лишь то, что мы все несем ответственность за изменение климата и можем принять меры по его смягчению.

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