Первые заморозки возможны в августе: синоптики рассказали, когда ждать смены погоды и какой будет осень в Украине

До конца лета синоптики прогнозируют как минимум еще одну волну жаркой погоды. Однако уже в конце августа в некоторых регионах Украины возможны первые заморозки.

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Существенное понижение температуры возможно в северных и центральных областях. Об этом "Факты ICTV" рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, заморозки в конце августа возможны в северных и центральных регионах нашей страны. Это не аномальное явление, ведь такое понижение температуры регулярно происходит в последний месяц лета.

В то же время в первой половине осени ожидается теплая погода. Глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в сентябре температура в течение суток колеблется в пределах +13…+17 градусов, а в южных областях возможно повышение до +20.

При этом в последнее время наблюдается четкая тенденция повышения температуры воздуха на 1-2 градуса. Поэтому синоптики прогнозируют, что в этом году осень будет достаточно теплой.

Также синоптики предупредили, что возможны аномалии, при которых будет наблюдаться дождливая и прохладная погода с первых чисел сентября, но такая вероятность несколько меньше. В октябре в Украине прогнозируются последние теплые дни в году. Однако уже в ноябре погода может кардинально измениться. В последний месяц осени возможно большое количество осадков.

Напомним, во всем мире экстремальные погодные явления становятся все более распространенными. Рекордное количество осадков, убийственная жара и лютые лесные пожары – эти погодные явления наблюдались и в прошлом, но проблема заключается в том, что они встречаются чаще и в большей степени.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе с 12 августа столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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