Землю накрыла магнитная буря, возможно ухудшение самочувствия: что нужно знать

Мощная магнитная буря накрыла Землю 19 сентября из-за сильной вспышки на Солнце. Ее влияние продлится 20 и 21 сентября.

Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent. Согласно им, геомагнитный всплеск во вторник оценивается на уровне К-индекса 7 (сильный).

В течение трех предыдущих дней (16, 17, 18 сентября) магнитосфера также была возбуждена и оценивалась на уровне К-индекса 6 (умеренный шторм).

В свою очередь The Watchers отмечает, что извержение солнечной нити началось 16 сентября в 04:34 UTC (07:34 по Киеву). Это событие привело к гало-корональному выбросу массы.

Видео дня

По прогнозам астрономов, серьезные магнитные бури произойдут также в последние дни сентября, в том числе с 26 по 28 сентября. Последний шторм ожидается 30 сентября и будет слабым.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Считается, что больше всего магнитные бури влияют на метеочувствительных людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями. В такие дни они могут жаловаться на головные боли, бессонницу, "скачки" давления и другие симптомы. В то же время ученые еще изучают вопрос о том, способны ли колебания магнитосферы влиять на состояние здоровья.

"Могут быть колебания давления, неуверенные психологические состояния. Наверное, какое-то влияние есть, но оно очень сложное и косвенное, а опосредованное. Иногда нам звонят медики из больниц перед сложными операциями, чтобы проконсультироваться", – рассказал ТСН директор Астрономической обсерватории Львовского национального университета имени Ивана Франко Богдан Новосядлый.

В период магнитных бурь советуют соблюдать основные принципы поддержки здоровья, в частности, высыпаться, сбалансированно питаться, отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя и кофе, пить больше воды и избегать чрезмерных физических нагрузок. Также рефлексотерапевты советуют каждый день уделять по пять минут дыхательной гимнастике.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года. В этом месяце всего ожидается четыре шторма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!