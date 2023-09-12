Солнце взяло паузу: когда ждать следующую магнитную бурю и как к ней подготовиться

В настоящее время завершилась активная фаза магнитных бурь. Следующий цикл стоит ждать 26 сентября.

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OBOZREVATEL подготовил календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года. В этом месяце ожидается еще две бури – сильная и умеренная.

Что такое магнитные бури

Геомагнитные бури представляют собой аномалии в магнитном поле Земли. Наша планета окружена невидимой оболочкой, известной как магнитосфера, которая служит ей своеобразным щитом от воздействия солнечной радиации. Воздействие солнечного ветра оказывает влияние на магнитосферу, и в обычных условиях давление в этой магнитной оболочке и давление солнечного ветра находятся в равновесии.

На разных временных интервалах наблюдаются солнечные вспышки, которые увеличивают скорость солнечного ветра. Это воздействие провоцирует реакцию магнитной оболочки Земли, которая начинает сжиматься в области планеты. Эти изменения в магнитном поле Земли, вызванные повышенной солнечной активностью, называются геомагнитными бурями.

Магнитные бури обычно возникают из-за термоядерных реакций на Солнце, которые могут быть инициированы взаимодействием звезды с внешними объектами или при наличии противоположных магнитных полярностей.

В результате таких процессов формируется облако солнечной плазмы, которое называется корональной массой. Оно может перемещаться в межпланетном пространстве под воздействием солнечного ветра и, таким образом, достигать Земли. При попадании нашей планеты оно взаимодействует с магнитным полем и может вызвать геомагнитные бури.

Некоторые вспышки могут до нас не долетать, но есть и такие, которые все же попадают в магнитную сферу и провоцируют бури. Они могут быть разной интенсивности, от слабой до очень сильной.

Под влияние магнитных бурь в первую очередь попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Даты магнитных бурь в сентябре 2023 года

В SWPC.NOAA сообщили, что в этом месяце человечество ждали четыре бури, две из которых прошли в начале месяца. До конца сентября ожидаются еще две бури, одна из них будет воздействовать на нас с мощной силой.

С 26-28 сентября — очень сильная магнитная буря. 30 сентября — умеренная магнитная буря.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Научное сообщество до сих пор не обладает точными доказательствами относительно того, как именно геомагнитные бури могут влиять на человека. Тем не менее, многие люди отмечают ухудшение своего самочувствия во время таких бурь.

Люди с повышенной чувствительностью к геомагнитным бурям могут также переживать неприятные симптомы. Считается, что общее закаливание организма может помочь более эффективно справиться с этим воздействием.

Так, например, действенными будут регулярные занятия спортом, нахождение на свежем воздухе, употребление достаточного количества воды.

А также рекомендовано ограничить или полностью отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение августа ожидалось три магнитные бури, при чем одна из них будет мощной по силе. Это в свою очередь может вызвать определенные проблемы со здоровьем и настроением, особенно у метеочувствительных людей.