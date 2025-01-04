Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько будет продолжаться и как улучшить самочувствие

На выходных 4-5 января 2025 прогнозируют высокую солнечную и геомагнитную активность. Ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень). Метеозависимые люди могут плохо чувствовать себя в эти дни.

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Об этом сообщил Meteoagent. Эти магнитные бури связаны с сильными вспышками на Солнце, которые активизировались в последние несколько дней. Активность снизится до приемлемого уровня 7 января 2025г. Эксперты советуют метеочувствительным людям для лучшего самочувствия соблюдать некоторые правила в этот период.

В первую очередь следует отказаться от употребления кофе, алкоголя и курения. В это время лучше пить больше воды и зеленый чай. Жирную и острую пищу заменить сезонными продуктами, фруктами и овощами. Следует увеличить количество времени физической активности и пребывания на свежем воздухе. А также меньше нервничать.

Исследователи называют основными симптомами метеозависимости слабость, потерю аппетита, изменения настроения, обострение аллергии, дефицит витамина Д. А также может возникать сухость кожи, ослабление волос и ногтей, мигрени, головные боли, суставы и головокружение.

Основными причинами повышенной метеозависимости являются низкий иммунитет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, ревматизм и артрит, эмоциональная лабильность (люди с нестабильным эмоциональным состоянием более чувствительны к изменениям погоды). Также чаще под влиянием геомагнитной активности попадают люди пожилого возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, Солнце сейчас находится на пике активности в своем 11-летнем цикле, когда на звезде происходит больше вспышек. Поэтому, по прогнозу ученых, в ближайшие два года следует ожидать больше мощных магнитных бурь и северных сияний.