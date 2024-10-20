Магнитных бурь будет больше: Солнце достигло максимального периода активности – WP

Солнце вошло в пиковую фазу активности в своем 11-летнем цикле, когда на нем происходит больше извержений в виде солнечных вспышек, называемых выбросами корональной массы. В связи с этим в ближайшие два года ожидается больше мощных магнитных бурь и северных сияний.

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Об этом говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal, опубликованной 16 октября. Как отмечается в материале, за последние несколько лет Солнце устроило "настоящее шоу" для землян, и теперь ученые подтвердили, что звезда вступила в самый активный период за 11 лет, поэтому впереди еще много событий.

Так, ранее крупные магнитные бури вызывали полярные сияния на юге, в Индии и на Багамах, а также прерывали работу небольших спутников в космосе и нарушали сигналы GPS.

NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Группа прогнозирования солнечного цикла (SWPC) заявили, что в течение следующих года или двух мы можем ожидать дополнительных широкомасштабных проявлений полярных сияний и потенциально большего воздействия на технологии.

Это связано с тем, что солнце перешло в ключевой период, известный как солнечный максимум – пиковая фаза активности в его 11-летнем солнечном цикле.

"То, что мы сейчас наблюдаем от Солнца, указывает на то, что Солнце достигло максимальной фазы солнечного цикла. Мы находимся примерно в двух годах максимального периода, поэтому мы ожидаем еще год или около того максимальной фазы", – объяснила Лиза Аптон, сопредседатель Solar Cycle 25 Prediction Panel, международной группы экспертов, спонсируемой NASA и NOAA, на пресс-конференции 15 октября.

Активность Солнца неравномерна, говорят ученые. Каждые 11 лет Солнце проходит через смену цикла, когда его северный и южный магнитные полюса меняются местами. По мере перестройки уровень активности на поверхности звезды также меняется.

Во время солнечного максимума Солнце производит больше извержений в виде солнечных вспышек или больших облаков частиц, называемых выбросами корональной массы.

"Солнце переходит от довольно вялого состояния к действительно активному и бурному. Солнечный цикл — это естественный цикл Солнца", – сказала Келли Коррек, научный сотрудник программы в отделе гелиофизики НАСА.

В настоящее время Солнце находится в своем 25-м солнечном цикле с момента начала регулярного учета в 1755 году.

Ученые наблюдали начало цикла в декабре 2021 года, но заметили, что активность начала нарастать в начале 2023 года.

Один из методов отслеживания активности солнца – наблюдение за темными пятнами на поверхности солнца, называемыми солнечными пятнами. Это временные области на солнце, где магнитное поле солнца особенно сильное.

Линии магнитного поля вблизи этих областей часто переплетаются и пересекаются, иногда вызывая внезапные взрывы на поверхности.

"По мере того, как солнце движется по этому естественному циклу, в котором активность растет и падает в течение этих 11 лет, количество солнечных пятен также растет и падает", – сказала Коррек.

Большее количество солнечных пятен связано с более высокой активностью.

Хотя ученые знают, что солнце в настоящее время находится в своей максимальной фазе, Аптон сказала, что ученые не смогут подтвердить точно пиковый месяц, пока не пройдет около шести месяцев или года – "потому что сначала нам нужно отследить последовательное снижение солнечной активности".

Однако, по словам Аптон, более мелкие циклы, как правило, имеют более длительные максимальные фазы, длящиеся примерно три-четыре года.

Учитывая, что Солнце находится в своей максимальной фазе около двух лет, количество солнечных пятен, вероятно, останется немного повышенным еще год или два.

Но даже после того, как максимальная фаза пройдет, большие бури все еще вероятны.

"Этот период солнечного спада отмечен уменьшением количества солнечных пятен, но не обязательно меньшим количеством воздействий", – сказала Аптон.

Фактически, некоторые из самых крупных солнечных бурь, когда-либо обрушивавшихся на Землю, например, буря в мае 1921 года, которая принесла с собой масштабное полярное сияние и повредила телеграфные системы в Нью-Йорке, произошли, когда Солнце выходило из солнечного максимума.

Это связано с тем, что солнечные пятна в фазе спада могут быть более магнитно сложными, говорят некоторые ученые.

Только в 2024 году на Земле уже наблюдалась впечатляющая активность солнечной бури.

В мае разразилась самая крупная солнечная буря по крайней мере за 20 лет, оцененная на 5 из 5 по шкале интенсивности NOAA.

Она принесла лучшие за 500 лет проявления полярного сияния, принеся огни из всех 50 штатов США на Ямайку и в Южную Африку.

Буря также нарушила точные сигналы GPS, используемые для посадки семян, обработки почвы и орошения в сельскохозяйственной отрасли, что обошлось отрасли примерно в полмиллиарда долларов, сказал Билл Муртаг, координатор программы в Центре прогнозирования космической погоды NOAA.

В октябре еще одна сильная магнитная буря, оцененная по шкале интенсивности в 4 из 5 баллов, вызвала широкое распространение полярного сияния по всей Земле, снова в том числе в редких местах, где нечасто бывает северное сияние, включая Флориду и Турцию.

Майская буря была "очень редкой", но по словам Муртага, бури на уровне октября более типичны во время солнечного максимума. Обычно, по его словам, в солнечном цикле бывает несколько десятков такой силы, но пока мы пережили около 10.

"Будет больше геомагнитных бурь на уровне G4 (очень сильная буря, G5 – максимальный уровень. – Ред.). Мы увидим, как полярное сияние распространится на северную Калифорнию и через эту линию широты, проходящую через Каролину, так что их будет больше", – сказал Муртаг.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября вспыхнуло солнечное пятно AR3842, повлекшее второй по мощности взрыв на Солнце за последние пять лет. Вспышка вызвала нарушение радиосигналов над Гавайями. Выброс корональной массы достался Земле 5 октября.