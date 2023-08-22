Землю накрыла двойная волна магнитных бурь: как это повлияет на метеочувствительных людей

На Землю обрушилась двойная волна магнитных бурь. Во вторник, 22 августа, геомагнитный всплеск оценивается на уровне К-индекса 5 (максимальная отметка – 9). В среду, 23 августа, произойдет новый магнитный шторм К-индекса 4.

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Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent. Специалисты отмечают, что 24 августа магнитное поле должно прийти в норму. В период магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо, поэтому им рекомендуется больше отдыхать и следить за своим состоянием, избегая лишних нагрузок. OBOZREVATEL рассказывает, как снизить вред для здоровья.

Как защититься от магнитной бури

Метеозависимым людям на время магнитного шторма стоит позаботиться о своем режиме дня. Медики рекомендуют прежде всего хорошо высыпаться, а также отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя и кофе.

Желательно пить травяные чаи и в целом больше воды. Кроме того, следует избегать физических нагрузок, заменив занятия спортом прогулками на свежем воздухе.

Также очень желательно избегать стрессовых эмоций и ситуаций. Под рукой должны быть необходимые медикаменты на случай, если самочувствие все же ухудшится.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля нашей планеты. Они возникают в результате периодических вспышек на Солнце, от которых, в свою очередь, увеличивается скорость солнечного ветра. Из-за этого магнитосфера сжимается над Землей.

Сила магнитной бури измеряется, в частности, так называемым К-индексом. К-индекс 4 говорит об активности магнитосферы, К-индекс 5 – это слабый шторм, К-индекс 6 – умеренный, К-индекс 7 – сильный, К-индекс 8 – очень сильный и К-индекс 9 – экстремальный.

От такого явления могут страдать метеочувствительные люди – во время магнитных всплесков у них замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей, объясняют медики.

Поэтому магнитный шторм может приводить к высокому давлению, головной боли, апатии, ощущению усталости и обострению хронических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили о трех волнах магнитных бурь в августе. Одна из них будет достаточно сильной, что может повлечь проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей.

Предыдущий магнитный шторм накрыл Землю несколько дней назад. Специалисты оценили его уровень как сильный.

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