Землю накрыла мощная магнитная буря: как с ней справиться метеочувствительным людям

Землю накрыла магнитная буря, которая будет длится с 18 по 20 августа. Специалисты оценили ее уровень, как сильный. Это означает, что метеозависимые люди могут в эти дни чувствовать слабость, давление и даже перепады настроения.

Видео дня

OBOZREVATEL решил напомнить украинцам, чем опасно такое явление, и как снизить его негативное влияние. Как известно, в целом реакция организма на магнитные бури бывает разной: от легкой физической усталости до сильных головных болей и перепадов настроения.

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. В разные периоды случаются так называемые вспышки на Солнце, от которых растет скорость солнечного ветра. Из-за этого магнитной оболочке приходится реагировать, и она сжимается над Землей.

Это явление может иметь влияние на самочувствие людей, особенно это касается метеозависимых людей. Чтобы облегчить свое состояние медики советуют придерживаться простых правил:

– пейте больше воды или зеленого чая;

– откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;

– употребляйте больше сезонных овощей, фруктов и ягод, а также пейте больше жидкости;

– увеличьте физическую активность и больше бывайте на воздухе;

– постарайтесь держаться подальше от конфликтов и поменьше нервничать.

Какие симптомы могут возникнуть во время сильной магнитной бури:

– тошнота и рвота;

– головная боль и головокружение;

– повышенное давление;

– боль в сердце, мышцах, суставах или животе;

– общая слабость и усталость;

– бессонница;

– обострение хронических болезней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Конечно, никакого заявления на самом деле не существует, а статья носит исключенный кликбейтный характер.